Промова Венса в Мюнхені — чим американець шокував Європу

Віцепрезидент США Джей Ді Венс. Фото: Reuters

В перший день Мюнхенської конференції віцепрезидент США Джей Ді Венс зробив низку гучних заяв. Деякі з них настільки сколихнули світ, що Трамп навіть прокоментував це та заспокоїв Європу, щоправда, зробив це досить неоднозначно. Венс висловився про війну в Україні, міграцію, демократію, вибори в Румунії й не тільки.

Новини.LIVE зібрали головні заяви віцепрезидента США Джей Ді Венса на Мюнхенської конференції з безпеки.

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Війна в Україні та безпека Європи

За словами Венса, адміністрація Трампа вірить, що можна дійти до розумного врегулювання війни між Росією та Україною. Крім того, в США стурбовані безпекою Європи та вважають, що варто посилити оборону у найближчі роки.

"Загроза, яка мене найбільша турбує щодо Європи — не Росія і не Китай. Мене турбує те, що вона сама відступає від своїх ключових цінностей", — зазначив Венс.

Вибори в Румунії — відхід від демократії?

Венс заявив, що американці шоковані заявами європейських лідерів, які підтримали анулювання виборів в Румунії. Він назвав це "відходом від демократії".

"Мене вразило, як колишній єврокомісар на ТБ радів анулюванню румунським урядом цілих виборів. Він попередив, що якщо щось піде не так, те саме може статись і в Німеччині. Роками нам казали, що все, що ми фінансуємо і підтримуємо — в ім'я наших спільних демократичних цінностей", — заявив Венс.

Він додав, що все — від політики в Україні до цензури подається як захист демократії. Венс наголосив, що треба "жити демократичними цінностями, а не говорити про них".

Свобода слова у Європі

Американець зазначив, що він дуже занепокоєний відсутністю демократії та свободи в європейських країнах, згадавши про блокування соцмереж. При цьому, Венс звинуватив адміністрацію Байдена у потуранню цьому.

"В Британії та Європі свобода слова, на жаль, відступає і мушу визнати, що часом найгучніші заклики до цензури лунали не з Європи, а з моєї власної країни. Де попередня адміністрація погрожувала і тиснула на соцмережі, щоб цензурувати так звану дезінформацію. Наприклад, про те, що коронавірус, ймовірно, витік з лабораторії в Китаї", — сказав Венс.

Новий "шериф" у Вашингтоні

Віцепрезидент США заявив, що як адміністрація Байдена прагнула змусити людей мовчати, так адміністрація Трампа буде робити протилежне. Він наголосив, що сподівається на співпрацю цьому напрямку.

"У Вашингтоні новий шериф. І під керівництвом Дональда Трампа ми можемо не погоджуватися з вами, але боротимемося за ваше право висловлюватися публічно, згодні ми чи ні", — сказав Венс.

Вплив Росії на вибори в Румунії

За словами Венса, у грудні Румунію скасувала результати президентських виборів через "сумнівні підозри". Він також сказав, що був величезний тиск на країну від сусідніх держав.

"Як я розумію, аргумент полягав в тому, що російська дезінформація вплинула на вибори в Румунії. Але я б попросив своїх європейських друзів подивитись на це ширше. Ви можете вважати неправильним, що Росія купує рекламу в соцмережах, щоб вплинути на ваші вибори. Ми точно так вважаємо. Ви навіть можете засуджувати це на світовій арені. Але якщо вашу демократію можна знищити за кілька сотень тисяч доларів реклами з іншої країни, то вона й не була міцною", — заявив посадовець.

Найбільша проблема сьогодення — міграція

Венс заявив під час промови, що зараз немає нічого більш нагального, ніж масова міграція. За його словами, сьогодні практично кожен п'ятий у Німеччині — мігрант.

"Ми розуміємо, що ця ситуація не виникла з нічого. Це наслідок свідомих рішень політиків по всій Європі та світі за останнє десятиліття. Ми бачили жахіття, спричинені цими рішеннями", — зазначив політик.

За словами Венса, жоден виборець в Європі не голосував за відкриття шлюзів мільйонам "неперевірених мігрантів". Все частіше, переконаний він, люди обирають політиків, які обіцяють зупинити неконтрольовану міграцію.

"Я погоджуюсь з багатьма цими занепокоєннями, але ви не мусите зі мною погоджуватися. Я просто вважаю, що люди дбають про свої домівки, мрії, безпеку та здатність забезпечити себе і дітей. І вони розумні", — зазначив Венс.

Європі варто "потерпіти Ілона Маска"

Віцепрезидент США також заявив, що висловлювати думки — це не втручання у вибори. Навіть якщо це роблять дуже впливові люди з інших країн.

"Якщо американська демократія пережила 10 років докорів Грети Тунберг, ви переживете кілька місяців Ілона Маска. Але те, що жодна демократія не переживе — це казати мільйонам виборців, що їхні думки та турботи, їхні прагнення, благання про допомогу недійсні чи негідні навіть розгляду", — заявив Венс.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що промова Джей Ді Венса була "блискучою". Очільник Штатів зазначив, що Європа має бути обережною, але дратуватись через виступ Венса не варто.

Віцепрезидент США Джей Ді Венс також поспілкувався з Президентом України Володимиром Зеленським. Як зазначив глава держави, йшлося про ключові питання безпеки. За словами Зеленського, переговори були конструктивними.