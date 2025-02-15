Речь Вэнса в Мюнхене — чем американец шокировал Европу

Вице-президент США Джей Ди Вэнс. Фото: Reuters

В первый день Мюнхенской конференции вице-президент США Джей Ди Вэнс сделал ряд громких заявлений. Некоторые из них настолько всколыхнули мир, что Трамп даже прокомментировал это и успокоил Европу, правда, сделал это довольно неоднозначно. Вэнс высказался о войне в Украине, миграции, демократии, выборах в Румынии и не только.

Новини.LIVE собрали главные заявления вице-президента США Джей Ди Вэнса на Мюнхенской конференции по безопасности.

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Война в Украине и безопасность Европы

По словам Вэнса, администрация Трампа верит, что можно прийти к разумному урегулированию войны между Россией и Украиной. Кроме того, в США обеспокоены безопасностью Европы и считают, что стоит усилить оборону в ближайшие годы.

"Угроза, которая меня больше всего беспокоит в отношении Европы — не Россия и не Китай. Меня беспокоит то, что она сама отступает от своих ключевых ценностей", — отметил Вэнс.

Выборы в Румынии — отход от демократии?

Вэнс заявил, что американцы шокированы заявлениями европейских лидеров, которые поддержали аннулирование выборов в Румынии. Он назвал это "отходом от демократии".

"Меня поразило, как бывший еврокомиссар на ТВ радовался аннулированию румынским правительством целых выборов. Он предупредил, что если что-то пойдет не так, то же самое может произойти и в Германии. Годами нам говорили, что все, что мы финансируем и поддерживаем — во имя наших общих демократических ценностей", — заявил Вэнс.

Он добавил, что все — от политики в Украине до цензуры подается как защита демократии. Вэнс подчеркнул, что надо "жить демократическими ценностями, а не говорить о них".

Свобода слова в Европе

Американец отметил, что он очень обеспокоен отсутствием демократии и свободы в европейских странах, вспомнив о блокировании соцсетей. При этом, Вэнс обвинил администрацию Байдена в попустительстве этому.

"В Британии и Европе свобода слова, к сожалению, отступает и должен признать, что порой самые громкие призывы к цензуре звучали не из Европы, а из моей собственной страны. Где предыдущая администрация угрожала и давила на соцсети, чтобы цензурировать так называемую дезинформацию. Например, о том, что коронавирус, вероятно, утечка из лаборатории в Китае", — сказал Вэнс.

Новый "шериф" в Вашингтоне

Вице-президент США заявил, что как администрация Байдена стремилась заставить людей молчать, так администрация Трампа будет делать противоположное. Он подчеркнул, что надеется на сотрудничество в этом направлении.

"В Вашингтоне новый "шериф". И под руководством Дональда Трампа мы можем не соглашаться с вами, но будем бороться за ваше право высказываться публично, согласны мы или нет", — сказал Вэнс.

Влияние России на выборы в Румынии

По словам Вэнса, в декабре Румыния отменила результаты президентских выборов из-за "сомнительных подозрений". Он также сказал, что было огромное давление на страну от соседних государств.

"Как я понимаю, аргумент заключался в том, что российская дезинформация повлияла на выборы в Румынии. Но я бы попросил своих европейских друзей посмотреть на это шире. Вы можете считать неправильным, что Россия покупает рекламу в соцсетях, чтобы повлиять на ваши выборы. Мы точно так считаем. Вы даже можете осуждать это на мировой арене. Но если вашу демократию можно уничтожить за несколько сотен тысяч долларов рекламы из другой страны, то она и не была крепкой", — заявил чиновник.

Самая большая проблема сегодняшнего дня - миграция

Вэнс заявил во время речи, что сейчас нет ничего более насущного, чем массовая миграция. По его словам, сегодня практически каждый пятый в Германии — мигрант.

"Мы понимаем, что эта ситуация не возникла из ничего. Это следствие сознательных решений политиков по всей Европе и мире за последнее десятилетие. Мы видели ужасы, вызванные этими решениями", — отметил политик.

По словам Венса, ни один избиратель в Европе не голосовал за открытие шлюзов миллионам "непроверенных мигрантов". Все чаще, убежден он, люди выбирают политиков, которые обещают остановить неконтролируемую миграцию.

"Я согласен со многими этими беспокойствами, но вы не должны со мной соглашаться. Я просто считаю, что люди заботятся о своих домах, мечтах, безопасности и способности обеспечить себя и детей. И они умны", — отметил Вэнс.

Европе стоит "потерпеть Илона Маска"

Вице-президент США также заявил, что выражать мнения — это не вмешательство в выборы. Даже если это делают очень влиятельные люди из других стран.

"Если американская демократия пережила 10 лет упреков Греты Тунберг, вы переживете несколько месяцев Илона Маска. Но то, что ни одна демократия не переживет — это говорить миллионам избирателей, что их мысли и заботы, их стремления, мольбы о помощи недействительны или недостойны даже рассмотрения", — заявил Вэнс.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что речь Джей Ди Вэнса была "блестящей". Глава Штатов отметил, что Европа должна быть осторожной, но раздражаться из-за выступления Вэнса не стоит.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс также пообщался с Президентом Украины Владимиром Зеленским. Как отметил глава государства, речь шла о ключевых вопросах безопасности. По словам Зеленского, переговоры были конструктивными.