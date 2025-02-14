Закінчення війни в Україні — Венс запевнив, що Трамп зможе досягти миру без залучення армії США

Віцепрезидент Сполучених Штатів Джей Ді Венс. Фото: EPA

Президент США Дональд Трамп здатен досягти миру в Україні, не залучаючи американську армію. Військовослужбовці Сполучених Штатів не повинні опинятися в небезпеці.

Про це заявив віцепрезидент Сполучених Штатів Джей Ді Венс у соцмережі Х в п'ятницю, 14 лютого.

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Війська США не повинні опинятися в небезпеці

Віцепрезидент США вважає, що Трамп зможе завершити війну в Україні, не залучаючи американських військових, оскільки ця війна є справою Києва та Москви.

"Президент Трамп — найкращий переговірник і принесе мир у регіон, завершивши війну в Україні. Як ми завжди говорили, американські війська не повинні опинятися в небезпеці там, де це не сприяє інтересам і безпеці США. Ця війна — між Росією та Україною", — йдеться у повідомленні.

Повідомлення Венса у X

Раніше віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що США хочуть змінити стратегію безпеки та зосередитися на викликах у Східній Азії.

Також ми писали, що США прагнуть досягти стійкого та тривалого миру в Україні.