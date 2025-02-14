Окончание войны в Украине — Вэнс заверил, что Трамп сможет достичь мира без привлечения армии США

Вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс. Фото: EPA

Президент США Дональд Трамп способен достичь мира в Украине, не привлекая американскую армию. Военнослужащие Соединенных Штатов не должны оказываться в опасности.

Об этом заявил вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс в соцсети Х в пятницу, 14 февраля.

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Войска США не должны оказываться в опасности

Вице-президент США считает, что Трамп сможет завершить войну в Украине, не привлекая американских военных, поскольку эта война является делом Киева и Москвы.

"Президент Трамп — лучший переговорщик и принесет мир в регион, завершив войну в Украине. Как мы всегда говорили, американские войска не должны оказываться в опасности там, где это не способствует интересам и безопасности США. Эта война — между Россией и Украиной", — говорится в сообщении.

Сообщение Вэнса в X

Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что США хотят изменить стратегию безопасности и сосредоточиться на вызовах в Восточной Азии.

Также мы писали, что США стремятся достичь устойчивого и длительного мира в Украине.