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Венс каже, що проблеми Європи є справою НАТО — США цікавить інше

14 лютого 2025 20:44
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор
Проблеми в Європі мають стати задачею НАТО, США зосередяться на Східній Азії, — Венс
Віцепрезидент США Джей Ді Венс. Фото: пресслужба МБК
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор

Сполучені Штати Америки (США) планують змінити стратегію безпеки та зосередитися на викликах у Східній Азії. Проблеми в Європі мають стати задачею НАТО.

Про це заявив віцепрезидент США Джей Ді Венс під час Мюнхенської конференції з безпеки у п'ятницю, 14 лютого.

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За словами Венса, зараз необхідно модернізувати НАТО, з огляду на майбутні виклики. Він озвучив нову стратегію Вашингтона, згідно з якою Альянс братиме більше участі в питаннях безпеки у Європі — це дозволить США вивільнити сили та зосередитися на Східній Азії. 

"Мій головний аргумент: Європа, звісно, є дуже важливим союзником Сполучених Штатів. НАТО — це, безумовно, дуже важливий військовий альянс, в якому ми відіграємо найзначнішу роль. Але ми хочемо переконатися, що НАТО дійсно готове до майбутнього, і вважаємо, що важливою частиною цього є те, щоб Альянс брав на себе трохи більше відповідальності в Європі. Це дозволить Сполученим Штатам зосередитися на наших викликах у Східній Азії", — сказав Венс.

Позицію США підтвердив і глава Пентагону Піт Гегсет, який сказав, що США не зобов’язуються бути в Європі "на невизначений термін".

"Не можна робити припущення, що присутність Америки триватиме вічно. Америка повинна придушити багато загроз, включно з комуністичними китайцями", — додав міністр оборони США.

Раніше віцепрезидент США Джей Ді Венс наголосив, що Сполучені Штати прагнуть досягти стійкого та тривалого миру в Україні.

Також ми писали, що у Мюнхені представники адміністрації президента США Дональда Трампа, зокрема віцепрезидент Джей Ді Венс, не планують зустрічей із російськими представниками.

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