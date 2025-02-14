Венс пояснив, яким має бути мир в Україні після війни

Зустріч Венса і Зеленського. Фото: Новини.LIVE

Віцепрезидент Сполучених Штатів Джей Ді Венс заявив, що його країна прагне завершення війни в Україні таким чином, щоб мир був довгостроковим. Він не може бути затишшям перед новою війною.

Про це Венс заявив після зустрічі з українською делегацією під час Мюнхенської безпекової конференції, повідомляють Новини.LIVE.

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Зустріч Зеленського і Венса

"США прагнуть до завершення війни в Україні таким чином, щоб мир був довгостроковим, а не тимчасовим затишшям перед новою війною в Європі", — зазначив Венс.

Зеленський підтвердив позицію віцепрезидента США та наголосив, що Україна прагне активізувати комунікацію з командою очільника Білого дому Дональда Трампа для розробки плану з надійними гарантіями безпеки.

"Це наша перша зустріч, але не остання. Ми готуємо план, як зупинити Путіна", — підкреслив український президент.

Нагадаємо, у Мюнхені представники адміністрації президента США Дональда Трампа, зокрема віцепрезидент Джей ді Венс, не матимуть зустрічей з росіянами. Також Венс підкреслив, що його більше турбують внутрішні проблеми Європи, ніж зовнішні загрози.