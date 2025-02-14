Вэнс объяснил, каким должен быть мир в Украине после войны

Встреча Вэнса и Зеленского. Фото: Новини.LIVE

Вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс заявил, что его страна стремится к завершению войны в Украине таким образом, чтобы мир был долгосрочным. Он не может быть затишьем перед новой войной.

Об этом Вэнс заявил после встречи с украинской делегацией во время Мюнхенской конференции по безопасности, сообщают Новини.LIVE.

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Встреча Зеленского и Вэнса

"США стремятся к завершению войны в Украине таким образом, чтобы мир был долгосрочным, а не временным затишьем перед новой войной в Европе", — отметил Вэнс.

Зеленский подтвердил позицию вице-президента США и подчеркнул, что Украина стремится активизировать коммуникацию с командой главы Белого дома Дональда Трампа для разработки плана с надежными гарантиями безопасности.

"Это наша первая встреча, но не последняя. Мы готовим план, как остановить Путина", — подчеркнул украинский президент.

Напомним, в Мюнхене представители администрации президента США Дональда Трампа, в частности вице-президент Джей ди Вэнс, не будут иметь встреч с россиянами. Также Вэнс подчеркнул, что его больше беспокоят внутренние проблемы Европы, чем внешние угрозы.