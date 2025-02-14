Джей ді Венс прибув у Мюнхен — перші заяви віцепрезидента США

Віцепрезидент Сполучених Штатів Америки Джей Ді Венс. фото

Віцепрезидент Сполучених Штатів Америки Джей Ді Венс прибув на Мюнхенську конференцію у пʼятницю, 14 лютого. Вже незабаром він зустрінеться з українським лідером Володимиром Зеленський.

Про це повідомляє кореспондентка Новини.LIVE з місця події.

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Джей Ді Венс у Мюнхені

Венс прибув у Мюнхен разом з американською делегацією. Журналісти запитали у нього, чи буде він обговорювати "мир чи здачу України", однак він не відповів.

Перші заяви віцепрезидента США

"Адміністрація Трампа дуже занепокоєна безпековою ситуацією в Європі. Ми вважаємо, що ми можемо домовитися щодо України та Росії", — зазначив він.

Венс наголосив, що більше, чим зовнішні загрози для Європи його турбують внутрішні. Він вважає, що Європа відійшла від цінностей.

"Європа має грати більшу роль в безпековому питанні і захисті свого континенту. Нам роками розказували, що ми спонсоруємо захист демократії, але коли ми бачимо, як європейські суди відміняють результати виборів, а топ посадовці загрожують скасувати інші, ми маємо задати собі питання — чи ми відповідаємо своїм же високим стандартам демократії?", — заявив віцепрезидент США.

Венс також звинуватив організаторів конференції в тому, що вони заборонили участь ультраправим та ультралівим партіям у заході.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський зазначив, що майбутня зустріч з Венсом буде надзвичайно важливою.

Також Президент США Дональд Трамп зазначив, що не вважає віцепрезидента Джей Ді Венса своїм наступником у Білому домі.