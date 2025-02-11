Трамп не розглядає Венса як наступника, але хвалить його роботу

Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Kevin Lamarque

Президент США Дональд Трамп заявив, що не розглядає віцепрезидента Джей Ді Венса як свого наступника в Білому домі після закінчення другого терміну. Водночас він схвально оцінив його кандидатуру.

Про це повідомляє The Times.

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Трамп зазначив, що ще занадто рано говорити про кандидатуру республіканців на виборах 2028 року, однак підкреслив, що у партії багато талановитих політиків.

"Венс виконує фантастичну роботу на своїй посаді, але в нас є багато дуже здібних людей. Поки що я думаю, що він добре справляється", — сказав Трамп.

Джей Ді Венс неоднозначно ставився до Трампа

Хоча 40-річний Венс раніше критично ставився до Трампа та навіть порівнював його з Гітлером, нині він вважається одним із головних претендентів від республіканців на президентських виборах 2028 року. Окрім того, Джей Ді Венс робив гострі висловлювання щодо України та завершення війни.

Цікаво, що сам Трамп розглядав можливість зміни конституції, щоб мати право балотуватися на третій термін, але опитування свідчать, що саме Венс є одним із фаворитів у президентських перегонах 2028 року.

Нагадаємо, Джей Ді Венс заявляв, що хоче зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським.

Тим часом Дональд Трамп сказав, що вдалося досягти значного прогресу щодо переговорів між Україною та Росією для закінчення війни.