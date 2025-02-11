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Трамп ответил, будет ли Джей Ди Вэнс его преемником

11 февраля 2025 14:52
Анастасия Постоенко - Редактор
Трамп не рассматривает Вэнса в качестве преемника, но хвалит его работу
Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Kevin Lamarque
Анастасия Постоенко - Редактор

Президент США Дональд Трамп заявил, что не рассматривает вице-президента Джей Ди Вэнса в качестве своего преемника в Белом доме после окончания второго срока. В то же время он одобрительно оценил его кандидатуру.

Об этом сообщает The Times.

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Трамп отметил, что еще слишком рано говорить о кандидатуре республиканцев на выборах 2028 года, однако подчеркнул, что в партии много талантливых политиков.

"Вэнс выполняет фантастическую работу на своем посту, но у нас есть много очень способных людей. Пока что я думаю, что он хорошо справляется", — сказал Трамп.

Джей Ди Вэнс неоднозначно относился к Трампу

Хотя 40-летний Вэнс ранее критически относился к Трампу и даже сравнивал его с Гитлером, сейчас он считается одним из главных претендентов от республиканцев на президентских выборах 2028 года. Кроме того, Джей Ди Вэнс остро высказывался относительно Украины и завершения войны.

Интересно, что сам Трамп рассматривал возможность изменения конституции, чтобы иметь право баллотироваться на третий срок, но опросы свидетельствуют, что именно Вэнс является одним из фаворитов в президентской гонке 2028 года.

Напомним, Джей Ди Вэнс заявлял, что хочет встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Между тем Дональд Трамп сказал, что удалось достичь значительного прогресса в переговорах между Украиной и Россией для окончания войны.

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