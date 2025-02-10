Віцепрезидент США Джей Ді Венс. Фото: Reuters

Віцепрезидент США Джей Ді Венс планує зустрітися з українським лідером Володимиром Зеленським. Ймовірно, це відбудеться на Мюнхенській конференції з безпеки.

Про це повідомляє видання CBS News в понеділок, 10 лютого.

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Як зазначає видання, віцепрезидент Сполучених Штатів Джей Ді Венс має намір зустрітися з Володимиром Зеленський. Президент України очолить делегацію держави на Мюнхенській конференції з безпеки, яка пройде з 14 по 16 лютого.

Видання також додає, що днями Трамп заявив журналістам про те, що він "може зустрітися" з українським лідером. Це має відбутись у Вашингтоні.

"Я, ймовірно, зустрінуся з президентом Зеленським наступного тижня, і я, ймовірно, поговорю з президентом Путіним", — сказав Трамп.

Нагадаємо, Мюнхенська конференція з безпеки 2025 буде проходити з 14 по 16 лютого. Участь у ній візьмуть понад 60 високопосадовців з різних країн. Питання припинення війни в Україні має стати чи не основним під час заходу.

Українську делегацію під час конференції у Мюнхені очолить Володимир Зеленський. Він планує представити в Німеччині своє бачення щодо припинення війни в Україні та забезпечення довготривалого миру.