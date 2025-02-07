Зеленський очолить українську делегацію на Мюнхенському саміті

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Офіс Президента України

Президент Володимир Зеленський очолить українську делегацію на Мюнхенській конференції з безпеки, яка відбудеться наступного тижня. Серед учасників заходу будуть віцепрезидент США Джей Д. Венс та спеціальний представник з питань України та Росії Кіт Келлог.

Про це повідомляє AP News.

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Голова Офісу Президента Андрій Єрмак, який також візьме участь у конференції, заявив, що Україна представить свою позицію щодо припинення війни та забезпечення довготривалого миру. Він наголосив, що важливо донести до світових лідерів, що війна може завершитися справедливим і міцним миром, але лише за умови єдності міжнародних партнерів та недопущення маніпуляцій з боку Росії.

На конференції представники України хочуть обговорити питання гарантій безпеки, які могли б унеможливити повторну агресію Росії в майбутньому. Також Київ очікує на зустріч Зеленського з Трампом, дата якої поки що не визначена, але, за словами Єрмака, Україна наполягає на її якнайшвидшому проведенні.

В AP News повідомили, що спеціальний представник президента США Кіт Келлог після участі в конференції планує відвідати Київ наприкінці лютого. Українська влада має намір надати йому вичерпну інформацію про ситуацію на фронті, мобілізаційні заходи та постачання озброєння.

Окремо обговорюватиметься питання стратегічного партнерства між Україною та США, включаючи можливу співпрацю у сфері рідкоземельних матеріалів. Дональд Трамп нещодавно заявив, що доступ до українських ресурсів може стати однією з умов подальшої підтримки США.

За словами Єрмака, Київ зацікавлений у розвитку стратегічного партнерства зі США не лише в контексті війни, а й у довгостроковій перспективі.

"Ми хочемо, щоб американці дивилися на нас не лише як на демократію, якій вони допомогли вижити під час цієї жахливої війни Росії проти України. Але й дивилися на нас як на дуже важливого і дуже цікавого стратегічного партнера в майбутньому", — сказав чиновник.

Нагадаємо, нещодавно Володимир Зеленський заявив, що готовий до переговорів з Володимиром Путіним за однієї умови.

Також нещодавно глава МЗС України Андрій Сибіга прокоментував, коли у нього відбудеться діалог з державним секретарем США Марко Рубіо.