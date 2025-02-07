Зеленский возглавит украинскую делегацию на Мюнхенском саммите

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Офис Президента Украины

Президент Владимир Зеленский возглавит украинскую делегацию на Мюнхенской конференции по безопасности, которая состоится на следующей неделе. Среди участников мероприятия будут вице-президент США Джей Д. Вэнс и специальный представитель по вопросам Украины и России Кит Келлог.

Об этом сообщает AP News.

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Глава Офиса Президента Андрей Ермак, который также примет участие в конференции, заявил, что Украина представит свою позицию относительно прекращения войны и обеспечения долговременного мира. Он отметил, что важно донести до мировых лидеров, что война может завершиться справедливым и прочным миром, но только при условии единства международных партнеров и недопущения манипуляций со стороны России.

На конференции представители Украины хотят обсудить вопросы гарантий безопасности, которые могли бы исключить повторную агрессию России в будущем. Также Киев ожидает встречи Зеленского с Трампом, дата которой пока не определена, но, по словам Ермака, Украина настаивает на ее скорейшем проведении.

В AP News сообщили, что специальный представитель президента США Кит Келлог после участия в конференции планирует посетить Киев в конце февраля. Украинские власти намерены предоставить ему исчерпывающую информацию о ситуации на фронте, мобилизационных мероприятиях и поставках вооружения.

Отдельно будет обсуждаться вопрос стратегического партнерства между Украиной и США, включая возможное сотрудничество в сфере редкоземельных материалов. Дональд Трамп недавно заявил, что доступ к украинским ресурсам может стать одним из условий дальнейшей поддержки США.

По словам Ермака, Киев заинтересован в развитии стратегического партнерства с США не только в контексте войны, но и в долгосрочной перспективе.

"Мы хотим, чтобы американцы смотрели на нас не только как на демократию, которой они помогли выжить во время этой ужасной войны России против Украины. Но и смотрели на нас как на очень важного и очень интересного стратегического партнера в будущем", — сказал чиновник.

Напомним, недавно Владимир Зеленский заявил, что готов к переговорам с Владимиром Путиным при одном условии.

Также недавно глава МИД Украины Андрей Сибига прокомментировал, когда у него состоится диалог с государственным секретарем США Марко Рубио.