Андрій Сибіга сказав коли відбудеться розмова з Марко Рубіо

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга анонсував участь у зустрічі на рівні глав МЗС у Парижі. Також він висловився щодо намірів зустрічі та діалогу з державним секретарем США Марко Рубіо.

Про це він заявив під час спільної пресконференції з британським колегою Девідом Ламмі, повідомляє кореспондент Новини.LIVE.

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Сибіга анонсував зустріч глав МЗС у Парижі

Глава МЗС України заявив, що це буде третя зустріч європейських урядовців у такому форматі — дві попередніх проходили у Варшаві та Берліні.

"Ця зустріч, про яку в мене запитували, пройде в іншому форматі. Вона відбудеться у Парижі і цього разу приймаючою стороною виступає французька сторона. Мій колега Жан-Ноель Барро, франузький міністр закордонних справ, дійсно мене запросив на зустріч міністрів. Це вже буде третя зустріч у такому форматі. Нагадаю перша зустріч була у Варшаві, третя зустріч була у Берліні", — сказав Андрій Сибіга.

Міністр закордонних справ України зазначив, що на цих заходах обговорять конкретні рішення, як посилити стійкість країни та обороноздатність.

"Вони предметні, і вони фокусуються на всіх безпекових аспектах пов’язаних із безпекою як в регіоні як з трансатлантичною безпекою, так і з безпекою в Україні", — наголосив Сибіга.

Коли відбудеться зустріч Сибіги та Рубіо

Водночас Андрій Сибіга наголосив, що наразі немає інформації щодо участі Рубіо у засіданні. Втім він сподівається побачитися з представником адміністрації Трампа на полях Мюнхенської безпекової конференції.

"На жаль, станом на сьогодні в мене нема підтвердження розмови з Марко Рубіо, з моїм американським колегою. Я чекаю на таке підтвердження і сподіваюся, що ця розмова буде проведена у короткій перспективі. У мене немає інформації щодо участі пана Рубіо у засіданні в Парижі. Але якщо буде присутність пана Рубіо на Мюнхенській конференції, я розраховую на зустріч з ним в рамках перебування та участі", — відповів Андрій Сибіга.

Нагадаємо, нещодавно Володимир Зеленський запросив Марко Рубіо відвідати Україну. Також раніше у ЗМІ з'являлась інформація про нібито заплановану дату зустрічі МЗС України з адміністрацією США.