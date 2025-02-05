Андрей Сибига сказал когда состоится разговор с Марко Рубио

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига анонсировал участие во встрече на уровне глав МИД в Париже. Также он высказался о намерениях встречи и диалога с государственным секретарем США Марко Рубио.

Об этом он заявил во время совместной пресс-конференции с британским коллегой Дэвидом Ламми, сообщает корреспондент Новини.LIVE.

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Сибига анонсировал встречу глав МИД в Париже

Глава МИД Украины заявил, что это будет третья встреча европейских чиновников в таком формате — две предыдущих проходили в Варшаве и Берлине.

"Эта встреча, о которой у меня спрашивали, пройдет в другом формате. Она состоится в Париже и на этот раз принимающей стороной выступает французская сторона. Мой коллега Жан-Ноэль Барро, французский министр иностранных дел, действительно меня пригласил на встречу министров. Это уже будет третья встреча в таком формате. Напомню первая встреча была в Варшаве, третья встреча была в Берлине", — сказал Андрей Сибига.

Министр иностранных дел Украины отметил, что на этих мероприятиях обсудят конкретные решения, как усилить устойчивость страны и обороноспособность.

"Они предметные, и они фокусируются на всех аспектах безопасности связанных с безопасностью как в регионе как с трансатлантической безопасностью, так и с безопасностью в Украине", — подчеркнул Сибига.

Когда состоится встреча Сибиги и Рубио

В то же время Андрей Сибига отметил, что пока нет информации об участии Рубио в заседании. Впрочем, он надеется увидеться с представителем администрации Трампа на полях Мюнхенской конференции по безопасности.

"К сожалению, на сегодня у меня нет подтверждения разговора с Марко Рубио, с моим американским коллегой. Я жду такого подтверждения и надеюсь, что этот разговор будет проведен в короткой перспективе. У меня нет информации относительно участия господина Рубио в заседании в Париже. Но если будет присутствие господина Рубио на Мюнхенской конференции, я рассчитываю на встречу с ним в рамках пребывания и участия", — ответил Андрей Сибига.

Напомним, недавно Владимир Зеленский пригласил Марко Рубио посетить Украину. Также ранее в СМИ появлялась информация о якобы запланированной дате встречи МИД Украины с администрацией США.