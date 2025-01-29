Стало відомо, коли МЗС зустрінеться з адміністрацією Трампа

Голова МЗС України Андрій Сибіга. Фото: Facebook/Андрій Сибіга

Україна візьме участь у розширеному засіданні міністрів закордонних справ країн-партнерів. Відповідне запрошення надійшло до голови МЗС України Андрія Сибіги.

Про це пише Суспільне у середу, 29 січня.

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Так, розширене засідання міністрів закордонних справ відбудеться 12 лютого у Парижі. В ньому візьмуть участь представники: Франції, Німеччини, Польщі, Італії, Великої Британії, Іспанії, Європейського Союзу та США.

Наразі інших деталей щодо засідання не повідомляється.

Раніше Сибіга заявив, що Україна розраховує на підтримку від ОБСЄ: у протидії агресії РФ та фіксації російських злочинів, зокрема депортації дітей.

Також голова МЗС підбив підсумки форуму в Давосі. Він назвав візит української делегації "надзвичайно продуктивним".

У коментарі для Новини.LIVE Сибіга повідомив, що найближчим часом Україна розраховує на переговори з новою адміністрацією США.