Стало известно, когда МИД встретится с администрацией Трампа

Глава МИД Украины Андрей Сибига. Фото: Facebook/Андрей Сибига

Украина примет участие в расширенном заседании министров иностранных дел стран-партнеров. Соответствующее приглашение поступило к главе МИД Украины Андрею Сибиги.

Об этом пишет Суспільне в среду, 29 января.

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Так, расширенное заседание министров иностранных дел состоится 12 февраля в Париже. В нем примут участие представители: Франции, Германии, Польши, Италии, Великобритании, Испании, Европейского Союза и США.

Пока что других деталей по поводу заседания не сообщается.

Ранее Сибига заявил, что Украина рассчитывает на поддержку от ОБСЕ: в противодействии агрессии РФ и фиксации российских преступлений, в частности депортации детей.

Также глава МИД подвел итоги форума в Давосе. Он назвал визит украинской делегации "чрезвычайно продуктивным".

В комментарии для Новини.LIVE Сибига сообщил, что в ближайшее время Украина рассчитывает на переговоры с новой администрацией США.