Санкції проти РФ — Сибіга сказав, як закінчити війну

Очільник МЗС Андрій Сибіга. Фото: LB.ua

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що "управління ескалацією" ніколи не спрацьовують з Росією. Для того, аби швидше закінчити війну, потрібно тиснути на Кремль санкціями та нарощувати вогневу потужність України.

Про це Андрій Сибіга написав у своєму X (Twitter).

Читайте також:

Як домовлятися з Росією

"Надмірна обережність, "управління ескалацією" та умиротворення — усі ці слабкі стратегії ніколи не спрацьовували з Москвою", — наголосив Сибіга.

Він додав, що спрацює лише "мир завдяки силі" та максимальний економічний і військовий тиск. За словами міністра, доброзичливість у Москві може бути створена завдяки "вищій вогневій потужності та нищівним санкціям".

Скриншот допису Андрія Сибіги

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп у Давосі зробив обнадійливу заяву про закінчення війни. Він заявив, що процес про закінчення бойових дій вже триває.

Крім того, новий очільник Америки заявив, що хоче зустрітись з російським диктатором Володимиром Путіним та завершити війну. Він наголосив, що через це гине "багато чудових людей".