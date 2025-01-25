Санкции против РФ — Сибига сказал, как закончить войну

Глава МИД Андрей Сибига. Фото: LB.ua

Министр иностранных дел Андрей Сибига заявил, что "управление эскалацией" никогда не срабатывают с Россией. Для того, чтобы быстрее закончить войну, нужно давить на Кремль санкциями и наращивать огневую мощь Украины.

Об этом Андрей Сибига написал в своем X (Twitter).

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"Чрезмерная осторожность, "управление эскалацией" и умиротворение — все эти слабые стратегии никогда не срабатывали с Москвой", — подчеркнул Сибига.

Он добавил, что сработает только "мир благодаря силе" и максимальное экономическое и военное давление. По словам министра, доброжелательность в Москве может быть создана благодаря "высшей огневой мощи и сокрушительным санкциям".

Скриншот поста Андрея Сибиги

Напомним, президент США Дональд Трамп в Давосе сделал обнадеживающее заявление об окончании войны. Он заявил, что процесс об окончании боевых действий уже продолжается.

Кроме того, новый глава Америки заявил, что хочет встретиться с российским диктатором Владимиром Путиным и завершить войну. Он подчеркнул, что из-за этого погибает "много замечательных людей".