Санкции против РФ — Сибига сказал, как закончить войну

Сибига сказал, как нужно договариваться с Россией
Министр иностранных дел Андрей Сибига заявил, что "управление эскалацией" никогда не срабатывают с Россией. Для того, чтобы быстрее закончить войну, нужно давить на Кремль санкциями и наращивать огневую мощь Украины.
Об этом Андрей Сибига написал в своем X (Twitter).
Как договариваться с Россией
"Чрезмерная осторожность, "управление эскалацией" и умиротворение — все эти слабые стратегии никогда не срабатывали с Москвой", — подчеркнул Сибига.
Он добавил, что сработает только "мир благодаря силе" и максимальное экономическое и военное давление. По словам министра, доброжелательность в Москве может быть создана благодаря "высшей огневой мощи и сокрушительным санкциям".
Напомним, президент США Дональд Трамп в Давосе сделал обнадеживающее заявление об окончании войны. Он заявил, что процесс об окончании боевых действий уже продолжается.
Кроме того, новый глава Америки заявил, что хочет встретиться с российским диктатором Владимиром Путиным и завершить войну. Он подчеркнул, что из-за этого погибает "много замечательных людей".
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