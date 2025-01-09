Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга пояснив, яка підтримка від ОБСЄ потрібна Україні

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. Фото: МЗС

Україна розраховує на отримання підтримки від ОБСЄ. Йдеться про протидію агресії РФ та фіксацію російських злочинів, зокрема депортації дітей, застосування тортур до військовополонених і руйнування інфраструктури.

Про це в середу, 8 січня, на спільній із головою МЗС Фінляндії Еліною Валтонен пресконференції заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

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Очільник МЗС України зазначив, що Росія б'є по об'єктах української атомної енергетики, залучає війська Північної Кореї, використовує балістичні ракети середньої дальності та продовжує співпрацю з Іраном.

"Москва продовжує збройну агресію проти України та гідбридну війну проти Європи. Пропаганда, кібератаки, використання енергії та продовольства як зброї, пошкодження стратегічної інфраструктури. Не лише тіньовий флот, але й справжні наміри Росії треба виводити з тіні", — наголосив Сибіга.

На його думку, ОБСЄ має залишатися платформою для притягнення Росії до відповідальності, документувати російські злочини, звертати увагу на депортацію українських дітей та захоплення цивільних заручників. У російському полоні зараз перебувають три співробітники організації: Вадим Голда, Максим Петров і Дмитро Шабанов.

"Одними із жахливих звірств у ході цієї війни є страти українських військовополонених. ОБСЄ має дати оцінку цим систематичним порушенням Женевської конвенції. Ми будемо використовувати кожен міжнародний майданчик, щоб привертати увагу до тортур, втрат і неналежного поводження з українськими військовополоненими", — зазначив міністр закордонних справ.

Нагадаємо, Андрій Сибіга прокоментував слова новообраного президента США Дональда Трампа щодо членства України в НАТО. Він наголосив, що Росія не змінила свою риторику капітуляції та ультиматуму, тож спільною метою трансатлантичної спільноти є досягнення стійкого та справедливого миру.

Раніше Андрій Сибіга зустрівся з міністеркою закордонних справ Ісландії Торгердур Катрін Гуннарсдоттір. Очільник українського МЗС повідомив, що Ісландія надала Україні грошову допомогу в розмірі 30 мільйонів доларів.