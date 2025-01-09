Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Новости дня arrow Украине нужна помощь ОБСЕ в борьбе с агрессией РФ, — Сибига arrow

Украине нужна помощь ОБСЕ в борьбе с агрессией РФ, — Сибига

9 января 2025 01:15
Чекарёва Мария - редактор
Чекарёва Мария
редактор
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига объяснил, какая поддержка от ОБСЕ нужна Украине
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига. Фото: МИД
Чекарёва Мария - редактор
Чекарёва Мария
редактор

Украина рассчитывает на получение поддержки от ОБСЕ. Речь идет о противодействии агрессии РФ и фиксации российских преступлений, в частности депортации детей, применении пыток к военнопленным и разрушении инфраструктуры.

Об этом в среду, 8 января, на совместной с главой МИД Финляндии Элиной Валтонен пресс-конференции заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

Читайте также:

В чем ОБСЕ должна помогать Украине

Глава МИД Украины отметил, что Россия бьет по объектам украинской атомной энергетики, привлекает войска Северной Кореи, использует баллистические ракеты средней дальности и продолжает сотрудничество с Ираном.

"Москва продолжает вооруженную агрессию против Украины и гибридную войну против Европы. Пропаганда, кибератаки, использование энергии и продовольствия как оружия, повреждение стратегической инфраструктуры. Не только теневой флот, но и настоящие намерения России надо выводить из тени", — подчеркнул Сибига.

По его мнению, ОБСЕ должна оставаться платформой для привлечения России к ответственности, документировать российские преступления, обращать внимание на депортацию украинских детей и захват гражданских заложников. В российском плену сейчас находятся три сотрудника организации: Вадим Голда, Максим Петров и Дмитрий Шабанов.

"Одними из ужасных зверств в ходе этой войны являются казни украинских военнопленных. ОБСЕ должна дать оценку этим систематическим нарушениям Женевской конвенции. Мы будем использовать каждую международную площадку, чтобы привлекать внимание к пыткам, потерям и ненадлежащему обращению с украинскими военнопленными", — отметил министр иностранных дел.

Напомним, Андрей Сибига прокомментировал слова новоизбранного президента США Дональда Трампа относительно членства Украины в НАТО. Он отметил, что Россия не изменила свою риторику капитуляции и ультиматума, поэтому общей целью трансатлантического сообщества является достижение устойчивого и справедливого мира.

Ранее Андрей Сибига встретился с министром иностранных дел Исландии Торгердур Катрин Гуннарсдоттир. Глава украинского МИД сообщил, что Исландия предоставила Украине денежную помощь в размере 30 миллионов долларов.

ОБСЕ МИД Андрей Сибига Финляндия министр

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

01:43 Преступники расстреляли семью на Черниговщине — как наказал суд

01:32 Мужчина хотел переправить уклонистов в Молдову — что решил суд

01:30 Адвокат объяснил, является ли инвалидность причиной для отсрочки

01:15 Украине нужна помощь ОБСЕ в борьбе с агрессией РФ, — Сибига

00:44 Зеленский ответил на петицию Гончаренко по демобилизации

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

00:30 В "Резерв+" не подтянуло данные ВВК — возможно ли бронирование

00:11 Пропагандист Тигран Кеосян впал в кому — что известно

Text

00:09 Приднестровье боится помощи от Молдовы и Украины, — Ионице

8 января 2025

23:58 Мужчина не пришел в ТЦК из-за ухода за родителями — решение суда

23:55 Трамп оценил слова Зеленского о мире в Украине благодаря США

01:43 Преступники расстреляли семью на Черниговщине — как наказал суд

01:32 Мужчина хотел переправить уклонистов в Молдову — что решил суд

01:30 Адвокат объяснил, является ли инвалидность причиной для отсрочки

01:15 Украине нужна помощь ОБСЕ в борьбе с агрессией РФ, — Сибига

00:44 Зеленский ответил на петицию Гончаренко по демобилизации

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

00:30 В "Резерв+" не подтянуло данные ВВК — возможно ли бронирование

00:11 Пропагандист Тигран Кеосян впал в кому — что известно

8 января 2025

23:58 Мужчина не пришел в ТЦК из-за ухода за родителями — решение суда

23:55 Трамп оценил слова Зеленского о мире в Украине благодаря США

23:32 У Трампа заявили, что завершат войну в Украине за 100 дней

22:37 Прожиточный минимум 2025 — что себе могут позволить одесситы

11:27 Объединение Getty Images и Shutterstock — как это влияет на рынок

06:40 В Украине дорожает медь — цены на цветные металлы в январе

06:32 Реформа МСЭК — как получить группу инвалидности на Львовщине

06:20 Налоги для ФЛП в 2025 году — сколько придется платить

7 января 2025

22:37 Китайский вирус в Одессе — боятся ли локдауна горожане

06:40 Цены на металлолом в январе — стоимость 1 кг чермета в Украине

06:20 Закрытие ФЛП в Украине — как повышение налогов влияет на бизнес

6 января 2025

12:35 Цены на золото в январе — сколько стоят драгоценные металлы

5 января 2025

06:38 Курс, тарифы и цены на продукты — что ждет украинцев в 2025 году

Text

00:09 Приднестровье боится помощи от Молдовы и Украины, — Ионице

8 января 2025
Text

22:03 Демченко ответил, есть ли угроза на белорусской границе

Text

19:00 Кадровые изменения и назначения Ткаченко — эфир Київський час

Text

17:50 Российский обстрел Запорожья — эфир Вечір.LIVE

Text

13:00 План Трампа по Украине разнесли вдребезги — эфир День.LIVE

Text

12:03 Россияне приближаются к Купянску — что известно

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

Text

11:02 Боевой медик объяснила суть работы нового медподразделения в ВСУ

Text

09:39 Офицер ВСУ прокомментировал слухи об оккупации Курахово

Text

08:20 Нардеп высказался о возможном проведении выборов

Text

08:00 Заявление Трампа о завершении войны в Украине — эфир Ранок.LIVE

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

06:11 Забытая каша, полезнее гречки — снижает холестерин и очищает

1 января 2025

07:06 Они опасны для телефона — какие сообщения лучше удалять

31 декабря 2024

05:45 Пенсии в 2025 году — кто должен вернуть деньги государству

30 декабря 2024

12:23 На Земле меняется продолжительность суток — что на это влияет

6 января 2025

06:10 Доплаты за сверхстаж — кому выплатят 700 грн в 2025 году

31 декабря 2024

14:55 Бесплатный проезд в маршрутках — кому доступна льгота в 2025 году

30 декабря 2024

04:30 Пригоден или непригоден — в ТЦК объяснили основные отличия

5 января 2025

03:59 Восточный гороскоп на 2025 год — что несет знакам Деревянная Змея

3 января 2025

16:54 Когда сеять перец на рассаду в 2025 году по лунному календарю

1 января 2025

17:33 Налог на недвижимость 2025 — что изменится для владельцев жилья