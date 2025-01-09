Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига объяснил, какая поддержка от ОБСЕ нужна Украине

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига. Фото: МИД

Украина рассчитывает на получение поддержки от ОБСЕ. Речь идет о противодействии агрессии РФ и фиксации российских преступлений, в частности депортации детей, применении пыток к военнопленным и разрушении инфраструктуры.

Об этом в среду, 8 января, на совместной с главой МИД Финляндии Элиной Валтонен пресс-конференции заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

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Глава МИД Украины отметил, что Россия бьет по объектам украинской атомной энергетики, привлекает войска Северной Кореи, использует баллистические ракеты средней дальности и продолжает сотрудничество с Ираном.

"Москва продолжает вооруженную агрессию против Украины и гибридную войну против Европы. Пропаганда, кибератаки, использование энергии и продовольствия как оружия, повреждение стратегической инфраструктуры. Не только теневой флот, но и настоящие намерения России надо выводить из тени", — подчеркнул Сибига.

По его мнению, ОБСЕ должна оставаться платформой для привлечения России к ответственности, документировать российские преступления, обращать внимание на депортацию украинских детей и захват гражданских заложников. В российском плену сейчас находятся три сотрудника организации: Вадим Голда, Максим Петров и Дмитрий Шабанов.

"Одними из ужасных зверств в ходе этой войны являются казни украинских военнопленных. ОБСЕ должна дать оценку этим систематическим нарушениям Женевской конвенции. Мы будем использовать каждую международную площадку, чтобы привлекать внимание к пыткам, потерям и ненадлежащему обращению с украинскими военнопленными", — отметил министр иностранных дел.

Напомним, Андрей Сибига прокомментировал слова новоизбранного президента США Дональда Трампа относительно членства Украины в НАТО. Он отметил, что Россия не изменила свою риторику капитуляции и ультиматума, поэтому общей целью трансатлантического сообщества является достижение устойчивого и справедливого мира.

Ранее Андрей Сибига встретился с министром иностранных дел Исландии Торгердур Катрин Гуннарсдоттир. Глава украинского МИД сообщил, что Исландия предоставила Украине денежную помощь в размере 30 миллионов долларов.