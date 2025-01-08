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Сибіга відреагував на заяву Трампа щодо України в НАТО

8 січня 2025 23:03
Аркадій Пастула - Редактор
Сибіга прокоментував заяву Трампа про членство України в НАТО
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов
Аркадій Пастула - Редактор

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга прокоментував слова новообраного Президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа щодо членства України в НАТО. За його словами, Росія не змінила свою риторику капітуляції та ультиматуму.

Про це Андрій Сибіга сказав на спільній пресконференції з очільницею МЗС Фінляндії Еліною Валтоне у середу, 8 січня.

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Сибіга каже, що спільний інтерес трансатлантичної спільноти — досягнення стійкого та справедливого миру. 

"Росія прагне війни і знищення України. Найкращим форматом обміну думками є формат прямого спілкування, тому ми надзвичайно зацікавлені в активному діалозі, в тому числі на рівні лідерів, саме цей формат дозволяє дуже дієво обмінюватися думками як щодо причин, так і щодо настроїв", — додав міністр.

Нагадаємо, Трамп заявив, що Україна не може бути членом НАТО. За його словами, "Захід це усвідомлює".

Раніше радник керівника ОП Михайло Подоляк заявив, що НАТО не готове до прямого збройного протистояння з Росією, і що перемога України — єдиний шлях зупинити Москву.

США НАТО Дональд Трамп Андрій Сибіга Україна Росія

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