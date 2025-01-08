Сибига прокомментировал заявление Трампа о членстве Украины в НАТО

Сибига отреагировал на заявление Трампа об Украине в НАТО
Министр иностранных дел Андрей Сибига прокомментировал слова новоизбранного Президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа относительно членства Украины в НАТО. По его словам, Россия не изменила свою риторику капитуляции и ультиматума.
Об этом Андрей Сибига сказал на совместной пресс-конференции с главой МИД Финляндии Элиной Валтоне в среду, 8 января.
Членство Украины в НАТО
Сибига говорит, что общий интерес трансатлантического сообщества — достижение устойчивого и справедливого мира.
"Россия стремится к войне и уничтожению Украины. Лучшим форматом обмена мнениями является формат прямого общения, поэтому мы чрезвычайно заинтересованы в активном диалоге, в том числе на уровне лидеров, именно этот формат позволяет очень действенно обмениваться мнениями, как о причинах, так и о настроениях", — добавил министр.
Напомним, Трамп заявил, что Украина не может быть членом НАТО. По его словам, "Запад это осознает".
Ранее советник руководителя ОП Михаил Подоляк заявил, что НАТО не готово к прямому вооруженному противостоянию с Россией, и что победа Украины — единственный путь остановить Москву.
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