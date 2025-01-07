Андрій Сибіга назвав суму допомоги Ісландії Україні

Андрій Сибіга та Торгердур Катрін Гуннарсдоттір. Фото: REUTERS/Alina Smutko

У Києві у вівторок, 7 січня, пройшла зустріч міністра закордонних справ України Андрія Сибіги та міністерки закордонних справ Ісландії Торгердур Катрін Гуннарсдоттір. Стало відомо, як Ісландія допомагала Україні під час війни та які домовленості існують між країнами на майбутнє.

Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE.

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Допомога Ісландії Україні

Андрій Сибіга розповів, що Ісландія надала Україні суттєву грошову допомогу.

"Я хочу зазначити, що обсяг допомоги, яка була надана українській стороні саме для оборонних потреб станом на сьогодні становить 30 млн доларів. Це досить значна сума пропорційна до спроможності Ісландії і ми за це вдячні. І ми також сьогодні предметно обговорили, як ми далі можемо наростити виробництво щодо розміщення замовлень українських виробників", — сказав Сибіга.

Своєю чергою глава МЗС Ісландії Торгердур Катрін Гуннарсдоттір сказала, що країна допомагатиме Україні й надалі.

"Ми продовжимо інвестувати і фінансувати вашу оборонну промисловість в Україні через Данський фонд — це наш спосіб співпраці з північними країнами", — сказала посадовиця.

Нагадаємо, також під час зустрічі з ісландською колегою Андрій Сибіга висловився щодо потенційного візиту представників адміністрації Дональда Трампа в Україну.

Також нещодавно Андрій Сибіга пояснив, чому зупинка транзиту газу через Україну є дуже важливим кроком.