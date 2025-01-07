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Сибига озвучил сумму помощи Украине от Исландии

7 января 2025 13:25
Анастасия Постоенко - Редактор
Андрей Сибига назвал сумму помощи Исландии Украине
Андрей Сибига и Торгердур Катрин Гуннарсдоттир. Фото: REUTERS/Alina Smutko
Анастасия Постоенко - Редактор

 В Киеве во вторник, 7 января, прошла встреча министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги и министра иностранных дел Исландии  Торгердур Катрин Гуннарсдоттир. Стало известно, как Исландия помогала Украине во время войны и какие договоренности существуют между странами на будущее.

Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE.

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Андрей Сибига рассказал, что Исландия предоставила Украине существенную денежную помощь.

"Я хочу отметить, что объем помощи, которая была предоставлена украинской стороне именно для оборонных нужд по состоянию на сегодня составляет 30 млн долларов. Это довольно значительная сумма пропорциональна способности Исландии и мы за это благодарны. И мы также сегодня предметно обсудили, как мы дальше можем нарастить производство по размещению заказов украинских производителей", — сказал Сибига.

В свою очередь глава МИД Исландии Торгердур Катрин Гуннарсдоттир сказала, что страна будет помогать Украине и в дальнейшем.

"Мы продолжим инвестировать и финансировать вашу оборонную промышленность в Украине через Датский фонд — это наш способ сотрудничества с северными странами", — сказала чиновница.

Напомним, также во время встречи с исландской коллегой Андрей Сибига высказался относительно потенциального визита представителей администрации Дональда Трампа в Украину.

Также недавно Андрей Сибига объяснил, почему остановка транзита газа через Украину является очень важным шагом.

МИД Андрей Сибига Украина Исландия материальная помощь

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