Сибіга прокоментував зупинку транзиту російською газу

Голова МЗС Андрій Сибіга. Фото: МЗС

Україна у середу, 1 січня, припинила транзит російського газу. За словами міністра закордонних справ Андрія Сибіги, таким чином ми "відрізали" останній з важелів впливу Росії на Європу.

Про це Сибіга написав в X у четвер, 2 січня.

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"Україна перекрила не лише транзит російського газу. Ми відрізали один з останніх важелів впливу Путіна на Європу і використання ним енергії як зброї", — йдеться у повідомленні.

Сибіга наголосив, що Європа і світ стануть безпечнішими без російського газу, нафти та інших ресурсів, які роблять її залежними.

Скриншот допису Сибіги

Раніше Bloomberg писало, що ціни на газ у Європі показали значне зростання, досягнувши найвищих рівнів із жовтня 2023 року.

Крім того, зупинка транзиту газу РФ через Україну створить додаткову конкуренцію між Європою та Азією за зріджений природний газ.