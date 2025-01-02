Сибіга прокоментував зупинку транзиту російською газу

Сибіга пояснив важливість зупинки транзиту російського газу
Україна у середу, 1 січня, припинила транзит російського газу. За словами міністра закордонних справ Андрія Сибіги, таким чином ми "відрізали" останній з важелів впливу Росії на Європу.
Про це Сибіга написав в X у четвер, 2 січня.
Транзит газу РФ через Україну
"Україна перекрила не лише транзит російського газу. Ми відрізали один з останніх важелів впливу Путіна на Європу і використання ним енергії як зброї", — йдеться у повідомленні.
Сибіга наголосив, що Європа і світ стануть безпечнішими без російського газу, нафти та інших ресурсів, які роблять її залежними.
Раніше Bloomberg писало, що ціни на газ у Європі показали значне зростання, досягнувши найвищих рівнів із жовтня 2023 року.
Крім того, зупинка транзиту газу РФ через Україну створить додаткову конкуренцію між Європою та Азією за зріджений природний газ.
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