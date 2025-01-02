Ціна на газ в Україні залишатиметься нижчою за європейську

Газові труби. Фото: ДТЕК

Член економічного дискусійного клубу Олег Пендзин розповів, чому ціна на газ для українців лишатиметься нижчою, ніж в Європі. За його словами, виробництво в Україні повністю покриває внутрішні потреби.

Про це Олег Пендзин сказав в ефірі "Ми-Україна" у четвер, 2 січня.

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Ціна на газ

Пендзин зазначив, що виробництво газу в Україні покриває потреби, оскільки сталася велика втрата частки промисловості. Раніше країна потребувала дев'ять мільярдів імпортованого газу, а наразі цього не потрібно.

За словами Пендзина, наразі Україна видобуває приблизно 20 млрд кубометрів газу, що повністю задовольняє внутрішні потреби.

"Пам'ятаєте, у нас було дуже багато розмов про ціну імпортного газу, що ми маємо робити середню ціну, а не дві — для населення і промисловості. Тоді Україна споживала 29 млрд кубометрів газу, і дев'ять ми імпортували. На цей імпортний газ встановлювалася європейська ціна, яка була набагато вища... Зараз ціноутворення всередині країни дешевше, ніж в Європі", — додав він.

Нагадаємо, припинення транзиту російського газу через Україну спричинить посилення конкуренції між Європою та Азією за зріджений природний газ (СПГ). Внаслідок цього може зрости ціна на паливо.

Раніше Президент України Володимир Зеленський прокоментував зупинення транзиту російського газу, підкресливши, що це одна з найбільших поразок для Москви.