Зеленський назвав зупинку транзиту газу однією з найбільших поразок Москви

Президент України Володимир Зеленський. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Президент України Володимир Зеленський висловився про зупинку транзиту російського газу. Він наголосив, що це одна з найбільших поразок Москви.

Про це глава держави написав у Telegram у середу, 1 січня.

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Зупинка транзиту російського газу через Україну

Зеленський зазначив, коли Володимиру Путіну подарували владу в Росії, щорічне прокачування газу через Україну становила понад 130 мільярдів кубів. Станом на сьогодні, транзит дорівнює нулю.

"Це одна з найбільших поразок Москви. Перетворення енергоносіїв на зброю та цинічний енергетичний шантаж партнерів — це те, що позбавило Росію найбільш привабливого для неї та географічно найдоступнішого ринку", — наголосив Зеленський.

За його словами, зважаючи на обставини, абсолютна більшість країн Європи до таких змін успішно адаптувалася. Український лідер зазначив, що наразі спільне завдання — підтримати Молдову в період енергетичної трансформації. Крім того, повинні витримати "істерику" деяких європейських політиків, що віддають перевагу схемам із Москвою.

"Дуже сподіваємось і на збільшення постачання в Європу американського газу, про що вже говорив Президент Трамп. Співпраця й максимум пропозицій від партнерів на ринку дадуть змогу зробити ціни більш комфортними", — зазначив глава держави.

Зеленський зазначив, що чим більше газу постачатиметься на ринок від справжніх європейських партнерів, тим швидше вдасться подолати останні негативні наслідки енергетичної залежності від Росії.

Допис Зеленського. Фото: скриншот

Нагадаємо, зранку 1 січня Україна припинила транспортування російського газу своєю територією.

Згодом на це рішення відреагував прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо, який заявив, що це матиме наслідки для європейського газу.