Кінець транзиту газу РФ — у Польщі відреагували

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський. Фото: PAP/Andrzej Jackowski

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський привітав припинення Україною транзиту російського газу. Він наголосив, що сьогодні наша країна перекрила можливість російському диктатору Володимиру Путіну експортувати газ напряму до ЄС.

Про це Радослав Сікорський написав у своєму Х (Twitter).

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Сікорський сказав, що Путін витратив мільярди на будівництво Nordstream, щоб обійти Україну та шантажувати Східну Європу загрозою припинення постачання газу.

"Сьогодні Україна припинила його можливість прямого експорту газу до ЄС. Ще одна перемога після розширення НАТО Фінляндією та Швецією", — наголосив очільник польського МЗС.

Скриншот допису Радослава Сікорського

Нагадаємо, 1 січня о 07:00 Україна припинила транспортування російського природного газу своєю територією. Це рішення ухвалено в інтересах національної безпеки та стало важливим кроком у боротьбі з енергетичною залежністю від Росії.

Водночас міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що Україна добре підготувалася до цієї події і припинення транзиту російського газу на українців не вплине.