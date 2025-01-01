Конец транзита газа РФ — в Польше отреагировали

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский. Фото: PAP/Andrzej Jackowski

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский приветствовал прекращение Украиной транзита российского газа. Он отметил, что сегодня наша страна перекрыла возможность российскому диктатору Владимиру Путину экспортировать газ в ЕС.

Об этом Радослав Сикорский написал в своем Х (Twitter).

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Сикорский сказал, что Путин потратил миллиарды на строительство Nordstream, чтобы обойти Украину и шантажировать Восточную Европу угрозой прекращения поставок газа.

"Сегодня Украина прекратила его возможность прямого экспорта газа в ЕС. Еще одна победа после расширения НАТО Финляндией и Швецией", — подчеркнул глава польского МИД.

Скриншот сообщения Радослава Сикорского

Напомним, 1 января в 07:00 Украина прекратила транспортировку российского природного газа по своей территории. Это решение было принято в интересах национальной безопасности и стало важным шагом в борьбе с энергетической зависимостью от России.

В то же время министр энергетики Герман Галущенко заявил, что Украина хорошо подготовилась к этому событию и прекращение транзита российского газа на украинцев не повлияет.