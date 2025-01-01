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Поражение Москвы — Зеленский об остановке транзита газа

1 января 2025 18:13
Аркадий Пастула - Редактор
Зеленский назвал остановку транзита газа одним из самых больших поражений Москвы
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
Аркадий Пастула - Редактор

Президент Украины Владимир Зеленский высказался об остановке транзита российского газа. Он подчеркнул, что это одно из самых больших поражений Москвы.

Об этом глава государства написал в Telegram в среду, 1 января.

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Зеленский отметил, когда Владимиру Путину подарили власть в России, ежегодная прокачка газа через Украину составляла более 130 миллиардов кубов. По состоянию на сегодня, транзит равен нулю.

"Это одно из самых больших поражений Москвы. Превращение энергоносителей в оружие и циничный энергетический шантаж партнеров — это то, что лишило Россию наиболее привлекательного для нее и географически доступного рынка", — подчеркнул Зеленский.

По его словам, учитывая обстоятельства, абсолютное большинство стран Европы к таким изменениям успешно адаптировалась. Украинский лидер отметил, что сейчас общая задача — поддержать Молдову в период энергетической трансформации. Кроме того, должны выдержать "истерику" некоторых европейских политиков, предпочитающих схемы с Москвой.

"Очень надеемся и на увеличение поставок в Европу американского газа, о чем уже говорил Президент Трамп. Сотрудничество и максимум предложений от партнеров на рынке позволят сделать цены более комфортными", — отметил глава государства.

Зеленский отметил, что чем больше газа будет поставляться на рынок от настоящих европейских партнеров, тем быстрее удастся преодолеть последние негативные последствия энергетической зависимости от России.

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Пост Зеленского. Фото: скриншот

Напомним, утром 1 января Украина прекратила транспортировку российского газа по своей территории.

Впоследствии на это решение отреагировал премьер-министр Словакии Роберт Фицо, который заявил, что это будет иметь последствия для европейского газа.

Владимир Зеленский Украина газ президент Россия транзит

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