Зеленский назвал остановку транзита газа одним из самых больших поражений Москвы

Поражение Москвы — Зеленский об остановке транзита газа
Президент Украины Владимир Зеленский высказался об остановке транзита российского газа. Он подчеркнул, что это одно из самых больших поражений Москвы.
Об этом глава государства написал в Telegram в среду, 1 января.
Остановка транзита российского газа через Украину
Зеленский отметил, когда Владимиру Путину подарили власть в России, ежегодная прокачка газа через Украину составляла более 130 миллиардов кубов. По состоянию на сегодня, транзит равен нулю.
"Это одно из самых больших поражений Москвы. Превращение энергоносителей в оружие и циничный энергетический шантаж партнеров — это то, что лишило Россию наиболее привлекательного для нее и географически доступного рынка", — подчеркнул Зеленский.
По его словам, учитывая обстоятельства, абсолютное большинство стран Европы к таким изменениям успешно адаптировалась. Украинский лидер отметил, что сейчас общая задача — поддержать Молдову в период энергетической трансформации. Кроме того, должны выдержать "истерику" некоторых европейских политиков, предпочитающих схемы с Москвой.
"Очень надеемся и на увеличение поставок в Европу американского газа, о чем уже говорил Президент Трамп. Сотрудничество и максимум предложений от партнеров на рынке позволят сделать цены более комфортными", — отметил глава государства.
Зеленский отметил, что чем больше газа будет поставляться на рынок от настоящих европейских партнеров, тем быстрее удастся преодолеть последние негативные последствия энергетической зависимости от России.
Напомним, утром 1 января Украина прекратила транспортировку российского газа по своей территории.
Впоследствии на это решение отреагировал премьер-министр Словакии Роберт Фицо, который заявил, что это будет иметь последствия для европейского газа.
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