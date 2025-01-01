Зеленский назвал остановку транзита газа одним из самых больших поражений Москвы

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Президент Украины Владимир Зеленский высказался об остановке транзита российского газа. Он подчеркнул, что это одно из самых больших поражений Москвы.

Об этом глава государства написал в Telegram в среду, 1 января.

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Остановка транзита российского газа через Украину

Зеленский отметил, когда Владимиру Путину подарили власть в России, ежегодная прокачка газа через Украину составляла более 130 миллиардов кубов. По состоянию на сегодня, транзит равен нулю.

"Это одно из самых больших поражений Москвы. Превращение энергоносителей в оружие и циничный энергетический шантаж партнеров — это то, что лишило Россию наиболее привлекательного для нее и географически доступного рынка", — подчеркнул Зеленский.

По его словам, учитывая обстоятельства, абсолютное большинство стран Европы к таким изменениям успешно адаптировалась. Украинский лидер отметил, что сейчас общая задача — поддержать Молдову в период энергетической трансформации. Кроме того, должны выдержать "истерику" некоторых европейских политиков, предпочитающих схемы с Москвой.

"Очень надеемся и на увеличение поставок в Европу американского газа, о чем уже говорил Президент Трамп. Сотрудничество и максимум предложений от партнеров на рынке позволят сделать цены более комфортными", — отметил глава государства.

Зеленский отметил, что чем больше газа будет поставляться на рынок от настоящих европейских партнеров, тем быстрее удастся преодолеть последние негативные последствия энергетической зависимости от России.

Пост Зеленского. Фото: скриншот

Напомним, утром 1 января Украина прекратила транспортировку российского газа по своей территории.

Впоследствии на это решение отреагировал премьер-министр Словакии Роберт Фицо, который заявил, что это будет иметь последствия для европейского газа.