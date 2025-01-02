Цена на газ в Украине будет оставаться ниже европейской

Газовые трубы. Фото: ДТЭК

Член экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин рассказал, почему цена на газ для украинцев будет оставаться ниже, чем в Европе. По его словам, производство в Украине полностью покрывает внутренние потребности.

Об этом Олег Пендзин сказал в эфире "Мы-Украина" в четверг, 2 января.

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Цена на газ

Пендзин отметил, что производство газа в Украине покрывает потребности, поскольку произошла большая потеря доли промышленности. Ранее страна нуждалась в девяти миллиардах импортируемого газа, а сейчас этого не нужно.

По словам Пендзина, сейчас Украина добывает примерно 20 млрд кубометров газа, что полностью удовлетворяет внутренние потребности.

"Помните, у нас было очень много разговоров о цене импортного газа, что мы должны делать среднюю цену, а не две — для населения и промышленности. Тогда Украина потребляла 29 млрд кубометров газа, и девять мы импортировали. На этот импортный газ устанавливалась европейская цена, которая была намного выше... Сейчас ценообразование внутри страны дешевле, чем в Европе", — добавил он.

Напомним, прекращение транзита российского газа через Украину повлечет за собой усиление конкуренции между Европой и Азией за сжиженный природный газ (СПГ). Вследствие этого может вырасти цена на топливо.

Ранее Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал остановку транзита российского газа, подчеркнув, что это одно из самых больших поражений для Москвы.