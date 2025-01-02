Сибига прокомментировал остановку транзита российской газа

Глава МИД Андрей Сибига. Фото: МИД

Украина в среду, 1 января, прекратила транзит российского газа. По словам министра иностранных дел Андрея Сибиги, таким образом мы "отрезали" последний из рычагов влияния России на Европу.

Об этом Сибига написал в X в четверг, 2 января.

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"Украина перекрыла не только транзит российского газа. Мы отрезали один из последних рычагов влияния Путина на Европу и использование им энергии как оружия", — говорится в сообщении.

Сибига подчеркнул, что Европа и мир станут безопаснее без российского газа, нефти и других ресурсов, которые делают ее зависимыми.

Скриншот поста Сибиги

Ранее Bloomberg писало, что цены на газ в Европе показали значительный рост, достигнув самых высоких уровней с октября 2023 года.

Кроме того, остановка транзита газа РФ через Украину создаст дополнительную конкуренцию между Европой и Азией за сжиженный природный газ.