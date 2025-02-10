Встреча Зеленского с вице-президентом США состоится в Мюнхене — CBS

Вице-президент США Джей Ди Вэнс. Фото: Reuters

Вице-президент США Джей Ди Вэнс планирует встретиться с украинским лидером Владимиром Зеленским. Вероятно, это произойдет на Мюнхенской конференции по безопасности.

Об этом сообщает издание CBS News в понедельник, 10 февраля.

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Как отмечает издание, вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс намерен встретиться с Владимиром Зеленским. Президент Украины возглавит делегацию государства на Мюнхенской конференции по безопасности, которая пройдет с 14 по 16 февраля.

Издание также добавляет, что на днях Трамп заявил журналистам о том, что он "может встретиться" с украинским лидером. Это должно состояться в Вашингтоне.

"Я, вероятно, встречусь с президентом Зеленским на следующей неделе, и я, вероятно, поговорю с президентом Путиным", — сказал Трамп.

Напомним, Мюнхенская конференция по безопасности 2025 будет проходить с 14 по 16 февраля. Участие в ней примут более 60 высокопоставленных чиновников из разных стран. Вопрос прекращения войны в Украине должен стать едва ли не основным во время мероприятия.

Украинскую делегацию во время конференции в Мюнхене возглавит Владимир Зеленский. Он планирует представить в Германии свое видение относительно прекращения войны в Украине и обеспечения долговременного мира.