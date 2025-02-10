Зеленський впевнений, що Україна поверне території, коли Росія буде слабкою

Президент України Володимир Зеленський. Фото: скриншот з відео

Президент України Володимир Зеленський заявив, що наша країна поверне собі окуповані території тоді, коли Росія буде слабкою. Наразі, за його словами, завдання України полягає в прискоренні настанні цього моменту.

Про це він сказав в інтерв'ю ITV News.

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Зеленський впевнений у поверненні територій дипломатичним шляхом, коли вдасться послабити Росію. На запитання ведучої, чи думає він, що колись побачить українських прапор в Севастополі, Маріуполі та Донецьку, президент відповів "так".

"Так, я впевнений у цьому... В момент, коли Росія буде слабкою, а вона буде, безумовно, — в цей момент все повернеться. Наше завдання, щоб все повернулося раніше. Чим раніше, тим краще. І повернулося дипломатично", — сказав Зеленський.

Водночас він наголосив, що найцінніше — це люди, підкресливши, що людські втрати є надзвичайно болючими.

Зеленський зазначив, що навіть ті держави, які до початку війни цілком підтримували Росію та досі зберігають із нею тісні зв’язки, визнають незаконність анексії Криму та окупації східних регіонів України.

"Це дуже важливий сигнал. Це говорить про те, що якби міцний союз не будував Путін з іншими, як Іран, Північна Корея, якби економічний союз він не будував з Китаєм, з деякими арабськими державами, якби політичні відносини у нього не було з деякими представниками Латинської Америки — все це будується на вигідних речах для тих чи інших держав, допоки Путін може впливати на них шантажем, зброєю, грошима. І це говорить, що на цих речах не можна будувати сталі відносини - можна будувати тимчасовий вплив", — додав він.

Нагадаємо, що в цьому ж інтерв'ю Володимир Зеленський заявив, що Україна хоче якнайшвидше завершити війну. І зараз є всі можливості, щоб це сталося у 2025 році.

Також на сторінці у Facebook він заявив, що російська військова промисловість має змогу працювати і далі, і це відбувається завдяки обходу санкцій. За словами Зеленського, ситуацію могла б змінити більша кількість українських далекобійних ракет та дронів.