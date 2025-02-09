Завершення війни — Зеленський відповів, чи можливо це у 2025 році

Президент України Володимир Зеленський. Фото: скриншот

Україна хоче завершити війну якнайшвидше. Наразі є можливості, аби це сталося у 2025 році. Для цього необхідна допомога та підтримка від партнерів.

Про це заявив Президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю для британського мовника ITV News в неділю, 9 лютого.

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За словами глави держави, Україна прагне завершення війни у цьому році. На думку Зеленського, Трамп з європейськими союзниками мають діяти рішуче.

"Ми б дуже хотіли, щоб вистачило сил у західних партнерів змусити Путіна закінчити війну. І я вважаю, що сьогодні є для цього всі можливості. На мій погляд, Трамп цього хоче — швидкого закінчення війни", — заявив Зеленський.

Нагадаємо, раніше Президент України Володимир Зеленський також повідомляв, що у Дональда Трампа поки що немає офіційного плану щодо завершення війни в Україні. Глава держави наголосив, що потрібно дочекатися перемовин і результатів.

Також Володимир Зеленський говорив про те, що він готовий зустрітись з Володимиром Путіним, аби домовлятись про завершення війни. Разом з тим глава держави додав, що російський диктатор боїться особистої зустрічі.