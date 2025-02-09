Завершение войны — Зеленский ответил, возможно ли это в 2025 году

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: скриншот

Украина хочет завершить войну как можно быстрее. Сейчас есть возможности, чтобы это произошло в 2025 году. Для этого необходима помощь и поддержка от партнеров.

Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский в интервью для британского вещателя ITV News в воскресенье, 9 февраля.

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По словам главы государства, Украина стремится к завершению войны в этом году. По мнению Зеленского, Трамп с европейскими союзниками должны действовать решительно.

"Мы бы очень хотели, чтобы хватило сил у западных партнеров заставить Путина закончить войну. И я считаю, что сегодня есть для этого все возможности. На мой взгляд, Трамп этого хочет — быстрого окончания войны", — заявил Зеленский.

Напомним, ранее Президент Украины Владимир Зеленский также сообщал, что у Дональда Трампа пока нет официального плана по завершению войны в Украине. Глава государства подчеркнул, что нужно дождаться переговоров и результатов.

Также Владимир Зеленский говорил о том, что он готов встретиться с Владимиром Путиным, чтобы договариваться о завершении войны. Вместе с тем глава государства добавил, что российский диктатор боится личной встречи.