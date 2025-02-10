Зеленский уверен, что Украина вернет территории, когда Россия будет слабой

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: скриншот из видео

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что наша страна вернет себе оккупированные территории тогда, когда Россия будет слабой. Сейчас, по его словам, задача Украины заключается в ускорении наступления этого момента.

Об этом он сказал в интервью ITV News.

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Зеленский уверен в возвращении территорий дипломатическим путем, когда удастся ослабить Россию. На вопрос ведущей, думает ли он, что когда-то увидит украинский флаг в Севастополе, Мариуполе и Донецке, президент ответил "да".

"Да, я уверен в этом... В момент, когда Россия будет слабой, а она будет, безусловно, — в этот момент все вернется. Наша задача, чтобы все вернулось раньше. Чем раньше, тем лучше. И вернулось дипломатически", — сказал Зеленский.

В то же время он подчеркнул, что самое ценное — это люди, подчеркнув, что человеческие потери чрезвычайно болезненны.

Зеленский отметил, что даже те государства, которые до начала войны полностью поддерживали Россию и до сих пор сохраняют с ней тесные связи, признают незаконность аннексии Крыма и оккупации восточных регионов Украины.

"Это очень важный сигнал. Это говорит о том, что какой бы прочный союз не строил Путин с другими, как Иран, Северная Корея, какой бы экономический союз он не строил с Китаем, с некоторыми арабскими государствами, какие бы политические отношения у него не были с некоторыми представителями Латинской Америки — все это строится на выгодных вещах для тех или иных государств, пока Путин может влиять на них шантажом, оружием, деньгами. И это говорит, что на этих вещах нельзя строить устойчивые отношения — можно строить временное влияние", — добавил он.

Напомним, что в этом же интервью Владимир Зеленский заявил, что Украина хочет как можно быстрее завершить войну. И сейчас есть все возможности, чтобы это произошло в 2025 году.

Также на странице в Facebook он заявил, что российская военная промышленность имеет возможность работать и дальше, и это происходит благодаря обходу санкций. По словам Зеленского, ситуацию могло бы изменить большее количество украинских дальнобойных ракет и дронов.