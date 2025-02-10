Зеленский уверен, что Украина вернет территории, когда Россия будет слабой

Зеленский сказал, когда Украина вернет свои территории
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что наша страна вернет себе оккупированные территории тогда, когда Россия будет слабой. Сейчас, по его словам, задача Украины заключается в ускорении наступления этого момента.
Об этом он сказал в интервью ITV News.
Когда и при каких условиях будет деоккупация украинских территорий
Зеленский уверен в возвращении территорий дипломатическим путем, когда удастся ослабить Россию. На вопрос ведущей, думает ли он, что когда-то увидит украинский флаг в Севастополе, Мариуполе и Донецке, президент ответил "да".
"Да, я уверен в этом... В момент, когда Россия будет слабой, а она будет, безусловно, — в этот момент все вернется. Наша задача, чтобы все вернулось раньше. Чем раньше, тем лучше. И вернулось дипломатически", — сказал Зеленский.
В то же время он подчеркнул, что самое ценное — это люди, подчеркнув, что человеческие потери чрезвычайно болезненны.
Зеленский отметил, что даже те государства, которые до начала войны полностью поддерживали Россию и до сих пор сохраняют с ней тесные связи, признают незаконность аннексии Крыма и оккупации восточных регионов Украины.
"Это очень важный сигнал. Это говорит о том, что какой бы прочный союз не строил Путин с другими, как Иран, Северная Корея, какой бы экономический союз он не строил с Китаем, с некоторыми арабскими государствами, какие бы политические отношения у него не были с некоторыми представителями Латинской Америки — все это строится на выгодных вещах для тех или иных государств, пока Путин может влиять на них шантажом, оружием, деньгами. И это говорит, что на этих вещах нельзя строить устойчивые отношения — можно строить временное влияние", — добавил он.
Напомним, что в этом же интервью Владимир Зеленский заявил, что Украина хочет как можно быстрее завершить войну. И сейчас есть все возможности, чтобы это произошло в 2025 году.
Также на странице в Facebook он заявил, что российская военная промышленность имеет возможность работать и дальше, и это происходит благодаря обходу санкций. По словам Зеленского, ситуацию могло бы изменить большее количество украинских дальнобойных ракет и дронов.
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