Мюнхенська безпекова конференція 2025 — як пройде захід

Мюнхенська конференція з безпеки, яка проходила у 2022 році. Фото: Reuters

З 14 по 16 лютого в Німеччині пройде Мюнхенська конференція з безпеки 2025. На ній будуть присутні понад 60 лідерів країн та урядів. На ній серед іншого будуть обговорювати й завершення війни в Україні.

Новини.LIVE розповідають про те, як буде проходити Мюнхенська конференція з безпеки 2025.

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Програма Мюнхенської конференції з безпеки 2025

Цьогорічна конференція буде вже 61-ю за рахунком. Проведуть її у Мюнхені в готелі Bayerischer Hof. Головувати на конференції буде Крістоф Хойсген. Відкриє захід президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр.

В останній день конференції Крістофа Хойсгена мав змінити на посаді колишній генсек НАТО Єнс Столтенберг. Однак, оскільки його запросили очолити міністерство фінансів Норвегії, зробити Столтенберг цього не зможе.

Детальний порядок денний опублікують за день до старту конференції. Наразі відомом, що програма Мюнхенської конференції з безпеки 2025 матиме такий вигляд:

14 лютого — початок основної програми конференції, акцент зроблять на виклики глобальної безпеки, включаючи глобальне управління, стійкість демократії, кліматичну безпеку й не тільки;

15 лютого — відбудуться дебати щодо стану міжнародного порядку, регіональних конфліктів і криз, а також трансатлантичного партнерства;

16 лютого — конференція завершиться обговоренням ролі Європи у світі.

Хто візьме участь у Мюнхенській конференції

Відомо, що до конференції долучаться понад 60 учасників. Йдеться про лідерів держав та урядів, а також близько 150 міністрів і керівників міжнародних організацій. Наразі повний список учасників не відомий.

Наразі про намір відвідати конференцію заявили генеральний секретер НАТО Марк Рютте, очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, голова Європарламенту Роберта Мецола, президент Євроради Антоніу Кошта, висока представниця ЄС із зовнішньої та безпекової політики Кая Каллас, єврокомісар з питань оборони Андрюс Кубілюс.

Ймовірно, що від Сполучених Штатів на конференції буде присутній новий віцепрезидент Джей Ді Венс. Також очікується спецпосланець президента США з питань України та Росії Кіт Келлог.

Участь у Мюнхенській конференції братимуть кандидати на посаду канцлера — чинний канцлер Олаф Шольц, кандидат від ХДС, Фрідріх Мерц, кандидат від Зелених Роберт Габек та Крістіан Лінднер від Вільної демократичної партії. Разом з тим на конференцію не запросили представників ультраправої партії Альтернатива для Німеччини та лівого Альянсу Сари Вагенкнехт.

Чи представить США план завершення війни в Україні

Очікується, що тема війни в Україні стане ключовою під час конференції. Спецпредставник США Кіт Келлог вже заявив про низку дискусій щодо цього. Західні ЗМІ припускали, що Келлог може презентувати під час конференції "мирний план" по Україні. Однак посадовець це спростував. Він пояснив, що це має зробити очільник США Дональд Трамп.

Спецпосланець США планує в Мюнхені зустрітись зі світовими лідерами, щоб обговорити війну Росії проти України. Він пояснив, що хоче отримати краще уявлення про позицію інших країн, зокрема, Великої Британії, Німеччини та Данії, й інших партнерів щодо припинення війни в Україні.

Нагадаємо, на безпековій конференції у Мюнхені покажуть український фільм "Малевич". У стрічці показано боротьбу українського художника Каземира Малевича із радянською системою.

Також відомо, що українську делегацію на Мюнхенській конференції з безпеки очолить Президент Володимир Зеленський. Україна планує представити свою позицію щодо припинення війни.