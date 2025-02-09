Мюнхенская конференция по безопасности 2025 — как пройдет мероприятие

Мюнхенская конференция по безопасности, которая проходила в 2022 году. Фото: Reuters

С 14 по 16 февраля в Германии пройдет Мюнхенская конференция по безопасности 2025. На ней будут присутствовать более 60 лидеров стран и правительств. На ней среди прочего будут обсуждать и завершение войны в Украине.

Новини.LIVE рассказывают о том, как будет проходить Мюнхенская конференция по безопасности 2025.

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Программа Мюнхенской конференции по безопасности 2025

Нынешняя конференция будет уже 61-й по счету. Проведут ее в Мюнхене в отеле Bayerischer Hof. Председательствовать на конференции будет Кристоф Хойсген. Мероприятие откроет президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер.

В последний день конференции Кристофа Хойсгена должен был сменить на посту бывший генсек НАТО Йенс Столтенберг. Однако, поскольку его пригласили возглавить министерство финансов Норвегии, сделать Столтенберг этого не сможет.

Подробную повестку дня опубликуют за день до старта конференции. Сейчас известно, что программа Мюнхенской конференции по безопасности 2025 будет выглядеть следующим образом:

14 февраля — начало основной программы конференции, акцент сделают на вызовы глобальной безопасности, включая глобальное управление, устойчивость демократии, климатическую безопасность и не только;

15 февраля — состоятся дебаты о состоянии международного порядка, региональных конфликтов и кризисов, а также трансатлантического партнерства;

16 февраля — конференция завершится обсуждением роли Европы в мире.

Кто примет участие в Мюнхенской конференции

Известно, что к конференции присоединятся более 60 участников. Речь идет о лидерах государств и правительств, а также около 150 министров и руководителей международных организаций. Сейчас полный список участников неизвестен.

Сейчас о намерении посетить конференцию заявили генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, председатель Европарламента Роберта Мецола, президент Евросовета Антониу Кошта, высокий представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Кая Каллас, еврокомиссар по вопросам обороны Андрюс Кубилюс.

Вероятно, что от Соединенных Штатов на конференции будет присутствовать новый вице-президент Джей Ди Вэнс. Также ожидается спецпосланник президента США по вопросам Украины и России Кит Келлог.

Участие в Мюнхенской конференции примут кандидаты на пост канцлера — действующий канцлер Олаф Шольц, кандидат от ХДС, Фридрих Мерц, кандидат от Зеленых Роберт Габек и Кристиан Линднер от Свободной демократической партии. Вместе с тем на конференцию не пригласили представителей ультраправой партии Альтернатива для Германии и левого Альянса Сары Вагенкнехт.

Представит ли США план завершения войны в Украине

Ожидается, что тема войны в Украине станет ключевой во время конференции. Спецпредставитель США Кит Келлог уже заявил о ряде дискуссий по этому поводу. Западные СМИ предполагали, что Келлог может представить во время конференции "мирный план" по Украине. Однако чиновник это опроверг. Он пояснил, что это должен сделать глава США Дональд Трамп.

Спецпосланник США планирует в Мюнхене встретиться с мировыми лидерами, чтобы обсудить войну России против Украины. Он пояснил, что хочет получить лучшее представление о позиции других стран, в частности, Великобритании, Германии и Дании, и других партнеров по прекращению войны в Украине.

Напомним, на конференции по безопасности в Мюнхене покажут украинский фильм "Малевич". В ленте показана борьба украинского художника Каземира Малевича с советской системой.

Также известно, что украинскую делегацию на Мюнхенской конференции по безопасности возглавит Президент Владимир Зеленский. Украина планирует представить свою позицию относительно прекращения войны.