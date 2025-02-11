Дональд Трамп анонсував мирну угоду між Україною та РФ

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент Дональд Трамп заявив, що за останній тиждень США домоглися "величезного прогресу" в переговорах з Україною та Росією. За його словами, вже скоро може бути укладено мирну угоду.

Про це повідомляє Telegram-канал "Donald Trump українською" з посиланням на New York Post.

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Трамп заявив, що зараз активно ведуться переговори з Росією та Україною і він вважає, що вже скоро буде укладено мирну угоду.

"Я думаю, що ми досягли величезного прогресу за останній тиждень. Ми маємо справу з росіянами. Ми маємо справу з українцями. Я думаю, що щось буде", — сказав Трамп.

Крім того, відомо, що 14-16 лютого у Німеччині триватиме Мюнхенська конференція з безпеки. Очікується, що тоді український президент Володимир Зеленський зустрінеться там з делегацією США на чолі з віцепрезидентом Джей Ді Венсом і спеціальним представником Трампа з питань України та Росії, генерал-лейтенантом у відставці Кітом Келлогом.

Нагадаємо, нещодавно Трамп заявив, що Україна погодилася передати США рідкісні ресурси. Він вважає, що так він "захистить гроші США", які були витрачені на допомогу Україні.

Водночас The Telegraph 10 лютого повідомляв, що Трамп зупинив роботу над мирним планом для України. Це було зроблено для того, аби залучити до перемовин ЄС.