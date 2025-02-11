Дональд Трамп анонсировал мирное соглашение между Украиной и РФ

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент Дональд Трамп заявил, что за последнюю неделю США добились "огромного прогресса" в переговорах с Украиной и Россией. По его словам, уже скоро может быть заключено мирное соглашение.

Об этом сообщает Telegram-канал "Donald Trump на украинском" со ссылкой на New York Post.

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Трамп заявил, что сейчас активно ведутся переговоры с Россией и Украиной и он считает, что уже скоро будет заключено мирное соглашение.

"Я думаю, что мы достигли огромного прогресса за последнюю неделю. Мы имеем дело с россиянами. Мы имеем дело с украинцами. Я думаю, что что-то будет", — сказал Трамп.

Кроме того, известно, что 14-16 февраля в Германии пройдет Мюнхенская конференция по безопасности. Ожидается, что тогда украинский президент Владимир Зеленский встретится там с делегацией США во главе с вице-президентом Джей Ди Вэнсом и специальным представителем Трампа по вопросам Украины и России, генерал-лейтенантом в отставке Китом Келлогом.

Напомним, недавно Трамп заявил, что Украина согласилась передать США редкие ресурсы. Он считает, что так он "защитит деньги США", которые были потрачены на помощь Украине.

В то же время The Telegraph 10 февраля сообщал, что Трамп остановил работу над мирным планом для Украины. Это было сделано для того, чтобы привлечь к переговорам ЕС.