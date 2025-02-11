США хочуть свої гроші назад — Трамп про рідкісні ресурси України

Президент США Дональд Трамп. Фото: скриншот з відео

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що Україна погодилася на надання рідкісних земельних металів. На його думку, таким чином він "захистить гроші США", які були витрачені на допомогу Україні.

Про це Трамп сказав в інтерв'ю для Fox News.

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"У них є дуже цінні землі: рідкісні метали, нафта, газ та інше. Я хочу захистити наші гроші, бо ми витрачаємо сотні мільярдів. Вони можуть укласти угоду чи ні, стати російськими чи ні, але наші гроші — так", — сказав Трамп.

Він зазначив, що "хоче назад" ці гроші у вигляді еквівалента — рідкісних металів на 500 мільярдів доларів. За словами американського президента, Україна по суті погодилась на це.

"Принаймні ми не виглядаємо дурнями, інакше ми б були дурнями", — додав Трамп.

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Також The Telegraph писало, що нова адміністрація США призупинила розробку свого мирного плану щодо України, аби залучити ЄС до перемовин.