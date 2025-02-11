США хотят свои деньги обратно — Трамп о редких ресурсах Украины

Президент США Дональд Трамп. Фото: скриншот из видео

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что Украина согласилась на предоставление редких земельных металлов. По его мнению, таким образом он "защитит деньги США", которые были потрачены на помощь Украине.

Об этом Трамп сказал в интервью для Fox News.

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"У них есть очень ценные земли: редкие металлы, нефть, газ и прочее. Я хочу защитить наши деньги, потому что мы тратим сотни миллиардов. Они могут заключить сделку или нет, стать российскими или нет, но наши деньги — да", — сказал Трамп.

Он отметил, что "хочет назад" эти деньги в виде эквивалента — редких металлов на 500 миллиардов долларов. По словам американского президента, Украина по сути согласилась на это.

"По крайней мере мы не выглядим дураками, иначе мы бы были дураками", — добавил Трамп.

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Также The Telegraph писало, что новая администрация США приостановила разработку своего мирного плана по Украине, чтобы привлечь ЕС к переговорам.