В Україну прибудуть люди з команди Трампа — заява Зеленського

Президент України Володимир Зеленський. Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Президент Володимир Зеленський заявив, що цього тижня в Україну прибудуть люди з команди лідера Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа. За його словами, це відбудеться перед Мюнхенською безпековою конференцією.

Про це Володимир Зеленський сказав на пресконференції European Bank у понеділок, 10 лютого, передає УНІАН.

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Люди з команди Трампа прибудуть в Україну

"Вже цього тижня до України приїдуть серйозні люди з команди Трампа. Це станеться до Мюнхенської конференції з безпеки", — наголосив глава держави.

Він не сказав, про кого саме йдеться.

Зеленський зазначив, що для нього наразі важливо бути зосередженим на практичній роботі команди України зі Сполученими Штатами. Зокрема, йдеться про спільне бачення головних речей.

"Безумовно, можуть бути різні думки, але спільне бачення головних речей — як зупинити Путіна, як дати гарантії безпеки Україні. Ми будемо працювати дуже сильно", — додав президент.

Нагадаємо, Трамп заявив, що США досягають прогресу в переговорах щодо припинення війни між Росією та Україною.

Також Трамп планує підписати угоду із Зеленським на 500 млн доларів, яка включатиме видобуток корисних копалин та газу в Україні в обмін на забезпечення гарантій безпеки.