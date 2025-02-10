Трамп вважає, що США досягають прогресу в переговорах щодо припинення війни в Україні

Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп заявив, що, на його думку, Сполучені Штати досягають прогресу в переговорах щодо припинення війни між Росією та Україною. При цьому він відмовився надати подробиці про свої контакти з президентом РФ Володимиром Путіним.

Про це повідомляє Reuters.

Читайте також:

США досягають прогресу в питанні війни РФ проти України

У неділю, під час бесіди з журналістами на борту літака Air Force One, Трамп знову підтвердив, що між ним і Путіним був контакт. На запитання про те, чи розмовляв він із главою Кремля, як став президентом 20 січня або ж раніше, Трамп не дав однозначної відповіді.

"З мене вистачить. Скажімо так, з мене вистачить... І я очікую ще багато розмов. Ми повинні покласти край цій війні. Якщо ми говоримо, я не хочу розповідати вам про розмови. Я вірю, що ми досягаємо прогресу. Ми хочемо зупинити війну України і Росії", — заявив глава Білого дому.

Трамп також сказав, що США перебувають у контакті як із Росією, так і з Україною.

"Ми ведемо переговори з обома сторонами", — сказав американський президент.

Нагадаємо, Трамп у п'ятничному інтерв'ю New York Post заявив, що між ним і Путіним відбулася телефонна розмова, щоб спробувати домовитися про припинення війни в Україні. Також він сказав, що йому "краще не говорити", скільки разів він розмовляв із президентом РФ.

Зі свого боку, спікер Кремля Дмитро Пєсков не підтвердив і не спростував дзвінок між лідерами. За його словами, особисто він може чогось не знати.