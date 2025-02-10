Пєсков не зміг ані підтвердити, ані спростувати розмову Путіна і Трампа

Речник Кремля Дмитро Пєсков. Фото: росЗМІ

У п'ятницю президент США Дональд Трамп заявив в одному з інтерв'ю, що вже говорив з президентом РФ Володимиром Путіним, щоб спробувати домовитися про завершення війни в Україні. Однак речник Путіна Дмитро Пєсков не зміг підтвердити або ж спростувати цей телефонний дзвінок.

Про це він сказав у коментарі російському виданню ТАСС.

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За словами Пєскова, він не може "ні підтвердили, ні спростувати" публікації щодо розмови двох президентів.

"Я особисто можу чогось не знати. Тому в даному випадку я не можу ні підтвердити, ні спростувати це", — приводить його цитату агентство Reuters.

Водночас речник Путіна поінформував, що комунікації між Москвою та Вашингтоном виникають різними каналами.

Нагадаємо, що в інтерв'ю The New York Post, Трамп, який підтвердив розмову з Путіним, заявив, що у нього є конкретний план щодо припинення війни в Україні.

"Сподіваюся, це буде швидко. Щодня гинуть люди. Ця війна така жахлива для України. Я хочу покласти край цій чортовій штуці", — сказав він.

Також ми писали, що в інтерв'ю NBC News радник Трампа з нацбезпеки Майк Волц заявив, що на цьому тижні США планують обговорити із союзниками шляхи завершення війни. Однак він додав, що гарантії безпеки по Україні будуть покладені на Європу.