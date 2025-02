Трамп поговорив із Путіним, щоб домовитися про припинення війни в Україні

Володимир Путін і Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп уже поговорив по телефону із російським президентом Володимиром Путіним. Дзвінок був націлений на те, щоб спробувати домовитися про припинення війни в Україні.

Про це Трамп сказав в ексклюзивному інтерв'ю The New York Post на борту літака Air Force One.

Читайте також:

Що відомо про розмову Трампа і Путіна

Як пише видання, на запитання про те, скільки разів лідери спілкувалися, президент США відповів: "Я краще промовчу".

Він також вважає, що Путін хоче, щоб люди перестали гинути у війні, яка відбувається.

"Він хоче, щоб люди перестали вмирати... Усі ці мерці. Молоді, молоді красиві люди. Вони як твої діти, їх два мільйони — і без причини", — заявив Трамп.

Президент США вкотре заявив меседж, що ця трирічна війна ніколи б не сталася, якби він був президентом у 2022 році.

"У мене завжди були хороші відносини з Путіним... Байден був ганьбою для нашої країни. Повною ганьбою", — сказав він.

Під час інтерв'ю Трамп заявив, що у нього є конкретний план щодо припинення війни в Україні.

"Сподіваюся, це буде швидко. Щодня гинуть люди. Ця війна така жахлива для України. Я хочу покласти край цій чортовій штуці", — сказав він.

Крім того, президент США звернувся до радника з нацбезпеки Майка Волца, який приєднався до нього в його кабінеті на борту літака в п'ятницю ввечері.

"Давайте почнемо ці зустрічі. Вони хочуть зустрічатися. Щодня вмирають люди. Вбивають молодих, красивих солдатів. Молодих людей, таких як мої сини. З обох сторін. По всьому полю бою", — звернувся Трамп до Волца.

Видання зазначає, що на Мюнхенській конференції з безпеки, яка відбудеться вже наступного тижня, віцепрезидент США Джей Ді Венс зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським.

Також Трамп заявив, що хоче укласти із Зеленським угоду на 500 мільйонів доларів про доступ до рідкоземельних мінералів і газу в Україні в обмін на гарантії безпеки в будь-якому потенційному мирному врегулюванні.

Нагадаємо, кілька днів тому Трамп висловився про можливість зустрічі з Путіним. За його словами, це можливо, оскільки між ними "завжди були хороші відносини".

Також ми писали, що днями в інтерв'ю Reuters Володимир Зеленський заявив, що важливо провести зустріч між ним і Трампом до того, як президент США спілкуватиметься з Путіним. В іншому разі, за словами Зеленського, домовленості не матимуть реальних перспектив щодо завершення війни.