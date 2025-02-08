Зеленський прагне зустрітись з Трампом перед його розмовою з Путіним

Президент України Володимир Зеленський. Фото: скриншот

Президенту України важливо зустрітись із Трампом до його спілкування з Путіним. В іншому випадку домовленості не будуть містити реальних перспектив щодо завершення війни.

Про це заявив Володимир Зеленський в інтерв'ю Reuters в суботу, 8 лютого.

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За словами Зеленського, говорити про Україну без України буде несправедливим. Саме тому він прагне зустрітись із Президентом США Дональдом Трампом до того, як американський лідер говоритиме з Володимиром Путіним.

"Я думаю, важливо все-таки партнерам спочатку обговорювати свої питання, а потім вже мати розмову з ворогом. Я думаю, що в такому контексті ми маємо діяти", — заявив глава держави.

Зеленський також додав, що зараз багато хто говорить про те, що домовленість між Трампом та Путіним нібито вже є, а Україні повідомлять про це потім. Однак, як переконаний президент, такого не відбудеться, оскільки Україна має прозорі відносини з партнерами. До того ж такі домовленості не принесуть результат.

Нагадаємо, в інтерв'ю Володимир Зеленський також заявив, що Україна готова до стратегічного партнерства зі США. Йдеться про видобуток рідкоземельних металів і корисних копалин.

Також глава держави повідомив, що перед переговорами необхідно розв'язати ключові питання. В такому випадку, переконаний Володимир Зеленський, Україна буде мати впевненість у своїх позиціях та не приймати ультиматумів від Росії.