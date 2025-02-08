Дональд Трамп скасував доступ Байдена до секретної інформації

Трамп скасував доступ Байдена до секретної інформації
Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп скасував допуск до секретної інформації своєму попереднику. Очільник Білого дому також нагадав, що у свій час Джо Байден позбавив його доступу до інформації щодо національної безпеки.
Про це Трамп розповів у своїй власній соцмережі Truth Social у суботу, 8 лютого, передає Telegram-канал "Donald Trump українською".
Байден втратив доступ до секретної інформації
Чинний президент США заявив, що своє рішення він прийняв на основі звіту спецпрокурора Роберта Хура. Там зазначено, що Байден має "погану пам'ять" і навіть у "найкращі роки йому не можна довіряти секретну інформацію".
"Немає необхідності в тому, щоб Джо Байден продовжував отримувати доступ до секретної інформації. Тому ми негайно відкликаємо дозвіл Джо Байдена та припиняємо його щоденні брифінги щодо розвідданих", — зазначив Трамп.
Також Трамп заявив, що пріоритетом для нього буде захист національної безпеки, і додав: "Джо, тебе звільнено".
Раніше ми повідомляли, що президент США Дональд Трамп висловився стосовно можливості майбутньої зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним. Також Трамп заявив, що може зустрітися з Президентом України Володимиром Зеленським вже наступного тижня.
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