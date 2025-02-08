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Трамп скасував доступ Байдена до секретної інформації

8 лютого 2025 09:30
Андрій Горохов - Редактор
Андрій Горохов
Редактор
Дональд Трамп скасував доступ Байдена до секретної інформації
Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters
Андрій Горохов - Редактор
Андрій Горохов
Редактор

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп скасував допуск до секретної інформації своєму попереднику. Очільник Білого дому також нагадав, що у свій час Джо Байден позбавив його доступу до інформації щодо національної безпеки.

Про це Трамп розповів у своїй власній соцмережі Truth Social у суботу, 8 лютого, передає Telegram-канал "Donald Trump українською".

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Чинний президент США заявив, що своє рішення він прийняв на основі звіту спецпрокурора Роберта Хура. Там зазначено, що Байден має "погану пам'ять" і навіть у "найкращі роки йому не можна довіряти секретну інформацію".

"Немає необхідності в тому, щоб Джо Байден продовжував отримувати доступ до секретної інформації. Тому ми негайно відкликаємо дозвіл Джо Байдена та припиняємо його щоденні брифінги щодо розвідданих", — зазначив Трамп.

Також Трамп заявив, що пріоритетом для нього буде захист національної безпеки, і додав: "Джо, тебе звільнено"

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Повідомлення з Telegram-каналу Дональд Трамп українською. Фото: скриншот

Раніше ми повідомляли, що президент США Дональд Трамп висловився стосовно можливості майбутньої зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним. Також Трамп заявив, що може зустрітися з Президентом України Володимиром Зеленським вже наступного тижня.

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